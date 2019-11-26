رانيا يوسف تخطف الأنظار فى فعاليات مهرجان السينمائي

حرصت الفنانة رانيا يوسف على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الأجتماعى الأنستجرام، بصورا جديدة لها خلال مشاركتها اليوم فى فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى.



ظهرت رانيا يوسف فى الصور بإطلالة جديدة Yasmin Din، حيث ارتدت جمبسوت أنيق و كلاسيك من درا الأزياء العالمية BALMAIN.



وتميز جمبسوت رانيا يوسف بأنه مقلم و جمع بين اللون الأبيض و الاسود، وشق من الجانب كشف عن ساقها، وأنتعلت حذاء انيق باللون الأسود، وأرتدت كلاتش باللون الأسود.



واعتمدت رانيا يوسف على تسريحة شعر من أنامل هيثم دهب، ووضعت مكياجا جذابا يرتكز على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها Kareem Hanafy.



يذكر أن الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي تفتتح مساء اليوم الأربعاء وسط حضور فني وإعلامي كبيرين، ومن المنتظر تكريم كل من المخرج العالمى تيرى جيليام، والمخرج شريف عرفة بجائزة فاتن حمامة التقديرية، وتحصل منة شلبي على جائزة فاتن حمامة للتميز.



المهرجان يقدم جائزة لأفضل فيلم عربى وقدرها 15000 دولار، تُمنح لمنتج الفيلم الذي تختاره لجنة تحكيم خاصة لأفضل فيلم عربي مشارك في أي من مسابقات المهرجان الثلاث المسابقة الدولية، آفاق السينما العربية أو أسبوع النقاد.









