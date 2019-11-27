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بين الناس

ماكينة خياطة حلم سيدة بالإسكندرية لتوفير علاجها والإنفاق على أولادها

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 07:01 م
صدى البلد
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وسام مختار
ناشدت السيدة أمة الله، البالغة من العمر 51 عاما، من محافظة الإسكندرية، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، أهل الخير توفير ماكينة خياطه .

وتقول فى رسالتها : عندى أربعة أولاد، وأصبت منذ أربع سنين بجلطة بالقلب، وكانت لدى مكينتين خياطة أعمل عليهما وأساعد زوجى على المعيشة، وبعد إصابتى بالجلطة اضطررت لبيع المكينتين لعمل القسطرة، ولأننا لا نملك حق العمليات والدعامتين قام زوجى بعمل قرض من البنك بضمان مرتبه وعملت العمليات بالدين، والحمد لله، لكن مشكلتى بدأت من هنا، للأسف لأن البنك بقى يأخذ تلتين مرتب زوجى اللى هو أصلا مرتب صغير، وكل شهر وأنا في الدوامة دى بقالى أكتر من أربع سنين .

وأضافت: بعت عفش بيتى وبعنا كل حاجة ليها قيمة وتجيب فلوس عشان نقدر نكمل على اللى يتبقى من المرتب، وشهر بعد شهر حتى لم يعد هناك شيء ينفع يبتاع وبقينا نكمل الشهر بالسلف والدين حتى علاجى اللى المفروض أخده بشكل دائم أصبحت أخده عند الضرورة إذا توفر ثمنه، وبطلت أدى ولادى أى دروس لأن عندى اثنين منهم في المدارس والاثنين التانيين قعدوا من المدرسة بسبب الظروف، الحمد لله القرض تم سداده بس تعبنا من الفكر في الديون الباقية وسعيت كتير لأجد أحدا من أهل الخير يوفر لى مكن خياطه بأقساط ميسره لكن للأسف لم أجد .

وتابعت: عندى أوراق وتقارير عملياتى وورق مديونية اللى كانت للبنك وكل ما يثبت صحة كلامى وأتمنى من الله آلاقى حد يغيثنى ويساعدني، أنا لا أحتاج فلوس ولكن أحتاج مكنة سنجر أرجع أشتغل وأأكل عيالى وأقدر أجيب علاجي، الدنيا بقت سودة فعينى وبقيت بتمنى الموت والله ربنا يرحمنى برحمته .

للتواصل مع الحالة ٠١٢٨٢١٤٨٥١٢

يقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

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