محافظات تشملها حركة المحافظين الجديدة.. تعرف عليها

أكدت مصادر مطلعة أنه من المنتظر إعلان حركة المحافظين الجديدة، خلال الساعات القليلة المقبلة، ليؤدي المحافظون والنواب والمعاونون الجدد اليمين القانونية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي.





وأضافت المصادر أنه من المنتظر أن تشمل الحركة الجديدة تعيين نحو ١٣ محافظًا جديدًا و٢٧ نائبًا ومعاونًا للمحافظين، كما أنه من المنتظر أن يعقد الرئيس اجتماعًا مع المحافظين الجُدد عقب أداء اليمين القانونية لاطلاعهم على توجيهات المرحلة المقبلة.





وأشارت المصادر، إلى أنه من بين المحافظات التي من المقرّر أن يتم تغيير المحافظين فيها هي: "المنيا، الإسكندرية، الإسماعيلية، مطروح، أسوان، سوهاج".





وأدى 27 محافظًا، و18 نائبًا، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، في أغسطس من العام الماضي، في أكبر حركة محافظين.



