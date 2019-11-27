ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

محافظات تشملها حركة المحافظين الجديدة.. تعرف عليها

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 01:29 ص
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
Advertisements
محمد شحتة
أكدت مصادر مطلعة أنه من المنتظر إعلان حركة المحافظين الجديدة، خلال الساعات القليلة المقبلة، ليؤدي المحافظون والنواب والمعاونون الجدد اليمين القانونية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي.


وأضافت المصادر أنه من المنتظر أن تشمل الحركة الجديدة تعيين نحو ١٣ محافظًا جديدًا و٢٧ نائبًا ومعاونًا للمحافظين، كما أنه من المنتظر أن يعقد الرئيس اجتماعًا مع المحافظين الجُدد عقب أداء اليمين القانونية لاطلاعهم على توجيهات المرحلة المقبلة.

وأشارت المصادر، إلى أنه من بين المحافظات التي من المقرّر أن يتم تغيير المحافظين فيها هي: "المنيا، الإسكندرية، الإسماعيلية، مطروح، أسوان، سوهاج".

وأدى 27 محافظًا، و18 نائبًا، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، في أغسطس من العام الماضي، في أكبر حركة محافظين.

وكلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، المحافظين في الحركة السابقة ببذل أقصى الجهد لخدمة المواطنين وتلبية احتياجاتهم كل في محافظته، واستغلال الميزات التنافسية لديهم، وتحويلها إلى فرص استثمارية بما ينعكس على توفير فرص عمل جديدة للشباب، وتطوير المحافظة ومواردها وتحسين مستوى المعيشة بها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حركة المحافظين الجديدة غدا.. مصادر تتوقع

13 محافظاً و27 نائباً ومعاوناً.. مصادر: أكبر حركة محافظين خلال ساعات

مصادر: حركة المحافظين خلال ساعات وتشمل 13 محافظا و27 نائبا ومعاونا

حركة محافظين جديدة خلال ساعات.. المحافظون والنواب والمعاونون الجدد يؤدون اليمين القانونية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي.. واجتماع معهم لاطلاعهم على توجيهات المرحلة المقبلة

ترشيحاتنا

طارق العوضي المحامي يكشف عن تفاصيل التحرش بابنته والقبض على المتهم.. فيديو

خليجي 24 .. ترتيب المجموعة الأولى بعد فوز العراق على قطر وثلاثية الإمارات فى اليمن

بث مباشر.. إطلاق القمر الصناعي المصري الأول للاتصالات طيبة 1

مصادر: نقل 5 مصابين بينهم حالة خطر للمستشفى في حريق جولدز جيم

سهير المرشدي تكشف عن سبب ندرة مشاركتها في الأعمال الفنية مؤخراً.. فيديو

انفصل عن الصاروخ.. نجاح عملية إطلاق القمر الصناعي المصري طيبة 1.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان ولا روب .. هبة مجدى تتألق بإطلالة ملائكية بالتاج

تعرف على الجيل الجديد من إكس تريل 2021 .. صور

مش هتصدق | سعر جمبسوت رانيا يوسف في فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي