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حوادث

مصرع شخص وإصابة 2 آخرين في حادث تصادم بـ الوراق

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 02:04 ص
حادث تصادم
حادث تصادم
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ندي حمودة - أحمد مهدي
لقى شخص مصرعه وأصيب 2 آخرين في حادث تصادم سيارة نقل مع دراجة نارية بمنطقة الوراق بالجيزة.

تلقت شرطة النجدة بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة نقل ودراجة نارية ووقوع ضحايا بمنطقة الوراق.

وأمر اللواء محمد الشريف مدير الأمن، بسرعة الانتقال ونقل المصابين الي المستشفي.

وتبين من المعاينة الأولية تصادم سيارة نقل مع دراجة نارية حال سيرهما بالقرب من وزارة الري بمنطقة الوراق.

كما كشفت التحريات أن الحادث نتج عنه مصرع شخص وإصابة شخصين آخرين وتم نقلهم إلي المستشفي وحفظ الجثة في ثلاجة الموتى.

وحرّر المحضر اللازم وتباشر النيابة العامة التحقيقات.
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