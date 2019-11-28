100 جنيه للمهندس الزراعى.. نقيب الزراعيين يكشف تفاصيل أزمة المعاشات

قال الدكتور سيد خليفة ، نقيب الزراعيين، إن المهندس الزراعى هو ممثل الأمن الغذائى فى مصر ، ويعمل تحت ظروف بيئية صعبة جدًا ، ومع ذلك فإن المعاش المخصص له لايتعدى الـ 100 جنيه.





وأضاف "خليفة" خلال حوار خاص لـ "صدى البلد"، أن هناك فجوة فى معاشات 40 شهرًا متأخرة بإجمالى نصف مليار جنيه ، والدعم الذى نحصل عليه من الحكومة بلغ 2 مليون جنيه فقط منذ عام 1966.





وأشار "نقيب الزراعيين" إلى أن إجمالى المستحقين للمعاش 250 ألف مهندس زراعى، بمعنى أننا نحتاج كل شهر 25 مليون جنيه ، لافتًا إلى أن موارد النقابة تخضع لقانون النقابة، وهو لم يتغير منذ عام 1966.





وأوضح أنه تقدم بمشروع لتعديل قانون النقابة ومن ضمن التعديلات المادة المتعلقة بالموارد، لإن كل عام يزداد عدد الخارجين على المعاش ، منوهًا بأن موارد النقابة تأتى من خلال تحصيل نصف فى الألف على الأسمدة والمبيدات والمخصبات و4 جنيهات و80 قرشا على كل فدان زراعى.





وأكد أن هناك 4 شركات كبرى لاتستخدم القانون ولاتسدد مواردها للنقابة ، وبالتالى نلجأ للقانون ،مشيرًا إلى أن هناك إتجاه نحو تحويل بعض ممتلكات النقابة إلى العمل بشكل استثماري لتحقيق موارد للنقابة.



