ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

100 جنيه للمهندس الزراعى.. نقيب الزراعيين يكشف تفاصيل أزمة المعاشات

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 11:32 ص
الدكتور سيد خليفة
الدكتور سيد خليفة ، نقيب الزراعيين فى حوار مع صدى البلد
Advertisements
شيماء مجدي / عدسة : هدير عبده
قال الدكتور سيد خليفة ، نقيب الزراعيين، إن المهندس الزراعى هو ممثل الأمن الغذائى فى مصر ، ويعمل تحت ظروف بيئية صعبة جدًا ، ومع ذلك فإن المعاش المخصص له لايتعدى الـ 100 جنيه.

وأضاف "خليفة" خلال حوار خاص لـ "صدى البلد"، أن هناك فجوة فى معاشات 40 شهرًا متأخرة بإجمالى نصف مليار جنيه ، والدعم الذى نحصل عليه من الحكومة بلغ 2 مليون جنيه فقط منذ عام 1966.

وأشار "نقيب الزراعيين" إلى أن إجمالى المستحقين للمعاش 250 ألف مهندس زراعى، بمعنى أننا نحتاج كل شهر 25 مليون جنيه ، لافتًا إلى أن موارد النقابة تخضع لقانون النقابة، وهو لم يتغير منذ عام 1966.

وأوضح أنه تقدم بمشروع لتعديل قانون النقابة ومن ضمن التعديلات المادة المتعلقة بالموارد، لإن كل عام يزداد عدد الخارجين على المعاش ، منوهًا بأن موارد النقابة تأتى من خلال تحصيل نصف فى الألف على الأسمدة والمبيدات والمخصبات و4 جنيهات و80 قرشا على كل فدان زراعى.

وأكد أن هناك 4 شركات كبرى لاتستخدم القانون ولاتسدد مواردها للنقابة ، وبالتالى نلجأ للقانون ،مشيرًا إلى أن هناك إتجاه نحو تحويل بعض ممتلكات النقابة إلى العمل بشكل استثماري لتحقيق موارد للنقابة.

وتابع :"تمتلك النقابة مستشفيين منها واحدة فى أسيوط والتى تم طرحها للإستثمار وتم تحقيق عائد سنوى منها مليون و8 ألف جنية خلال العام الماضي فى حين كنا ندفع لها 60 ألف جنيه كدعم سنوى.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ودائع بنكية وصلت لـ 700 مليون جنيه.. آلاف المحامين ينتظرون عرض ميزانية ثلاث سنوات سابقة للنقابة في الجمعية العمومية .. وسامح عاشور يؤكد: تنقية الجداول لم تؤثر على الإيرادات

يصل لـ 1000 جنيه.. بشري سارة للعلميين بشأن زيادة المعاشات

مستجدات نقابة العلميين.. جمعية عمومية طارئة.. زيادة المعاشات للأعضاء.. والمجلس: وزارة المالية أنصفتنا بقرار تحصيل الدمغات المستحقة

نقيب الزراعيين من أسوان: مشروعات السيسي القومية وفرت الآلاف من فرص العمل

نقيب المحامين: فائض النقابة تجاوز 600 مليون جنيه.. مشروع لزيادة المعاشات إلى ٣ آلاف جنيه.. ولن نترك غير مشتغل يزاحم الآعضاء في مواردهم.. صور

النقابة توضح سبب صعوبة إعادة تعيين المهندسين الزراعيين

ترشيحاتنا

10 صور | مطربة طيور الجنة أمينة كرم قبل وبعد خلع الحجاب

حكم صلاة الفجر بعد طلوع الشمس متعمدا ..الإفتاء توضح |فيديو

أمير عربي يلتقي رئيس إسرائيل في لندن| تفاصيل

أخبار الرياضة.. قرب رحيل ميتشو عن الزمالك.. سعد سمير و20 مليون مقابل أسامة جلال.. تعليق تركي آل شيخ على إساءة مرتضى منصور

فى ذكرى رحيلها.. سر اعتزال شادية وأمنيتها الأخيرة قبل الوفاة | نوستالجيا

حركة المحافظين.. دينا الدسوقي أول نائب محافظ في تاريخ مطروح

AdvertisementS

نشرة الفن.. زيجات شادية المعلنة والسرية.. وصدمة ياسمين صبرى.. وقبلة منة شلبى

في عيد ميلاد بوسي.. أول ظهور لـ رامي بركات شقيق هيثم أحمد زكي بعد رحيله

«الشيء من مأتاه لا يستغرب».. رسالة مثيرة من الأهلي لـ سيد عبد الحفيظ

عمار حمدي يكشف كواليس حديثه مع فايلر وشوقي غريب

تريند الفن | 5 قرارات اتخذتها خطيبة هيثم أحمد زكي عقب رحيله.. سمية الألفي تتحدث عن شقاوة أحمد الفيشاوي وزوجته ترد

مصدر مقرب من بغداد بونجاح يكشف حقيقة اقترابه من الانضمام لـ الأهلي

بفستان أخضر قصير.. ليلى علوي بإطلالة تكشف عن زيادة وزنها

بفستان جريء.. سعر غير متوقع لإطلالة رانيا يوسف في اليوم الثامن من فعاليات القاهرة السينمائي

في عيد ميلاد شقيقتها.. أحدث ظهور للفنانة المعتزلة نورا

منتخب مصر يتراجع مركزين في تصنيف الفيفا.. وجزر القمر تقفز 9 مراكز

أخبار الرياضة.. قرب رحيل ميتشو عن الزمالك.. سعد سمير و20 مليون مقابل أسامة جلال.. تعليق تركي آل شيخ على إساءة مرتضى منصور

10 صور | مطربة طيور الجنة أمينة كرم قبل وبعد خلع الحجاب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أول يوم عمل.. محافظ الغربية الجديد يفاجئ موظفي مدارس ومستشفيات كفر الزيات

ديفليه أم مهرجان | شاهد كل صور رانيا يوسف في القاهرة السينمائي

شاحنة عملاقة بقوة 3,974 حصان تباع مقابل 50 مليون ريال في الرياض