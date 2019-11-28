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أخبار العالم

أمير عربي يلتقي رئيس إسرائيل في لندن| تفاصيل

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 11:35 ص
أمير عربي يلتقي رئيس
أمير عربي يلتقي رئيس إسرائيل في لندن
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سمر صالح
نشرت وسائل الإعلام العبرية اليوم الخميس نبأ اللقاء الذي تم بين أمير عربي ورئيس إسرائيل فى العاصمة البريطانية لندن.

والتقى الأمير الأردني غازي بن محمد المستشار الأول للعاهل الأردني عبدالله الثاني بن الحسين، ورئيس مجلس أمناء هيئة موقع المغطس، الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين في مقر السفير الأردني في لندن.

وجاء اللقاء بناء على تنسيق مسبق منذ أشهر وبناء على طلب الجانب الإسرائيلي لبحث موضوع موقع المغطس والذي أكدت جميع الكنائس ومنظمة اليونسكو أنه يقع في الجانب الأردني شرق نهر الأردن.

وذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، أن الرئيس الإسرائيلي التقى بالأمير الأردني غازي بن محمد المستشار الأول للعاهل الأردني عبد الله الثاني بن الحسين، خلال تواجدهما في العاصمة البريطانية لندن هذا الأسبوع.

وحسب الصحيفة، فإنه تم خلال الاجتماع مناقشة عدة قضايا من أبرزها ما يتعلق بتطوير موقع المعمودية وترميم المواقع المسيحية في حوض نهر الأردن، وفتح طريق للحجاج الذين يصلون كسائحين للمنطقة.

ورفض مكتب ريفلين التوضيح فيما إذا كان تم مناقشة ما يتعلق بالأراضي التي كانت مؤجرة لإسرائيل والتوصل إلى اتفاق بشأنها.
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