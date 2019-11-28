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محافظات

مفيش تهاون.. محافظ الغربية يصل مكتبه عقب جولة تفقدية مفاجئة في كفرالزيات

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 11:37 ص
الدكتور طارق رحمي
الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية
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احمد علي
وصل قبل قليل الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية الجديد، إلى مكتبه بديوان عام المحافظة يرافقه الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ وذلك لمباشرة أول يوم عمل لهما بالمحافظة، بعد أدائهما اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي أمس الأربعاء.

وكان محافظ الغربية الجديد، قد توجه صباح اليوم الخميس، وفي الساعة ٧ صباحا، قبل وصوله للديوان العام للمستشفي العام بكفر الزيات والمدارس ومجلس المدينة في زيارة مفاجئة لتفقد سير العمل وتقييم القيادات التنفيذية.

وجاء ذلك بعد أن غير خط سيره من طريق القاهرة الزراعي للطريق الدولي بكفر الزيات.
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مفيش تهاون.. محافظ الغربية يصل مكتبه عقب جولة تفقدية مفاجئة في كفرالزيات
مفيش تهاون.. محافظ الغربية يصل مكتبه عقب جولة تفقدية مفاجئة في كفرالزيات
مفيش تهاون.. محافظ الغربية يصل مكتبه عقب جولة تفقدية مفاجئة في كفرالزيات
مفيش تهاون.. محافظ الغربية يصل مكتبه عقب جولة تفقدية مفاجئة في كفرالزيات
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