إليزابيث تستعد للتقاعد.. ما مصير ويليام وكيت بعد أن يصبح تشارلز ملك بريطانيا؟

تستعد الملكة إليزابيث الثانية، للتقاعد عن مهامها الرسمية كملكة للبلاد في غضون 18 شهرا، بالتزامن مع إتمامها عامها الـ 95، وهو نفس العمر الذي انسحب فيه زوجها الأمير فيليب من واجباته العامة، لكثير من التساؤلات تحيط بمستقبل بريطانيا بعد انقضاء عهد أطول مدة في تاريخ بريطانيا حكمت فيها ملكة البلاد.



لسنوات طويلة ينتظر الأمير تشارلز هذه اللحظة، التي سيأخذ فيها مكانها على العرش، ولكن في حالة أن يصبح هو الملك كيف سيصبح الوضع للأمير ويليام وزوجته كيت ؟



العائلة المالكة تعد عنصرا رئيسيا في الحياة البريطانية منذ عدة قرون، حتى أصبحوا محط تركيز الدراما والتليفزيون حول العالم، ولكن توجد في العائلة حاليا تفاصيل مربكة عن العرش، خاصة بعد فترة حكم إليزابيث الطويلة.



ترأست الملكة إليزابيث الثانية المملكة المتحدة منذ ما يقرب من 70 عاما، مما يجعلها أطول ملكة تحكم في التاريخ البريطاني، مما لم يسمح بابنها الأمير تشارلز بأن يصبح ملكا ولو لفترة في شبابه.



ليس هناك شك في أنها نجحت في كل مهامها، ولكن يخشى الجميع فشل الأمير تشارلز حال أن يصبح الملك، لأنه لم يمارس ما قامت به والدته في شبابه، وهو حاليا في سن الشيخوخة.



وكان تشارلز يتكهن دائما بأن والدته إليزابيث ستتنازل عن العرش له، ولكنها لم تفعل ذلك، ولكن هل حين يصبح الأمير تشارلز الملك وهو في سن لا تسمح له بممارسة أي مهام، سيتنازل عن العرش لابنه الأمير ويليام أم لا!!



خفضت الملكة واجباتها بعد كبر سنها وأولت مهمة السفر حول العالم بالجولات الملكية لابنها تشارلز، وبالطبع تشارلز ليس شابا ولكنه في المكانة التي تليها، ويعتقد أنه حين يتولى الحكم سيولي هذه المهمة لويليام، ابنه الأكبر ووريث العرش من بعده.



ولكن ما الذي سيتغير في حياة ويليام أيضا بعد أن يصبح والده الملك، في البداية سيحصل على لقب آخر هو وزوجته كيت ميدلتون، وذلك لأن تشارلز وكاميلا سيحصلان عى لقب الملك والملكة كونسورتيوم.



وسيحصل ويليام وكيت على لقبي دوق ودوقة كورنوال مع الاحتفاظ بلقبهما دوق ودوقة كامبريدج، وسيصبحان أمراء ويلز، بالإضافة إلى ذلك سيحصلان على زيادة بثروتهما، فأفراد العائلة المالكة لديهم مشاريع تجارية خاصة بهم، ويتلقون أموالا من دفع الضرائب.



وتتراوح ثروة الأمير ويليام من 25 إلى 40 مليون دولار، فيما تقل ثروة كيت عنه وتبغ قيمتها 30 مليون دولار، وهذا مبلغ ضخم للشخص العادي ولكنه سيزداد بعدما يصبح تشارلز الملك.



ورغم أن الأبوين ويليام وكيت يحضران كل الأحداث العامة ويظهر نشاطهما في الأعمال الخيرية، إلا أنهما عندما يصعدان السلم الملكي يتوجب عليهما أن يصبحا أكثر نشاطا.



واستعد الأمير ويليام لهذا الدور منذ طفولته لتولي العرش فيما بعد، وكان يتعلم الدروس الملكية وكيفية تحمل المسئوليات في المستقبل، وكانت إليزابيث تثق دائما في أنه سيصبح حاكما عظيما.