يوهانسن عيد تشيد بجودة العملية التعليمية في شمال سيناء

صرحت الدكتورة يوهانسن عيد، رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد بأن المدارس التي زارتها الهيئة بمحافظات مصر هذا العام حتى الآن حققت مستوى جيدا من جودة التعليم وتسير وفق معايير الجودة.



وأضافت كانت أكثر المحافظات التي رصدنا بها مستوى جيدا من الجودة هي مدارس محافظة شمال سيناء وهذا من أظهرته الجولة التي قامت بها الهيئة بالعريش لمدة 3 أيام اظهرت انه رغم الظروف الصعبة بهذه المحافظة إلا أن العملية التعليمية تسير بانتظام وفاعلية وهذا يدل على قوة وصلابة هذا الشعب.



وأكدت أن الهيئة وضعت خطة لتكثيف العمل بالميدان ونزول جميع قيادات الهيئة والعاملين بها مع فرق المراجعة الخارجية بجميع محافظات مصر وتكثيف زيارات المتابعة للمؤسسات التي حصلت على الاعتماد من الهيئة لضمان التزامها بالمعايير التي اعتمدت من أجلها وللوقوف على مدى تحقيق المؤسسات التعليمية لمعايير الجودة بمؤسساتهم وهذا هو الدور الأهم للهيئة، حيث إنها رقيب المجتمع في الوصول بمؤسساتنا لتقديم خدمة تعليمية متميزة وفق معايير الجودة الدولية.



جاء ذلك خلال الندوة التنويرية التي نظمتها محافظة الغربية بمدينة سمنود بالتعاون مع نقابة المعلمين بالمحافظة بعنوان (جودة التعليم بوابة المجتمع لتحسين وتعزيز الثقة في مخرجات العملية التعليمية) بحضور الدكتورة يوهانسن عيد رئيس مجلس إدارة الهيئة والدكتورة أسماء مصطفى نائب رئيس الهيئه للتعليم قبل الجامعي والنائبة ليلى ابو اسماعيل عضو مجلس النواب بسمنود والاستاذ ناصر حسن مدير مديرية التعليم بمحافظة الغربية والدكتور عطية السيد مدير إدارة التدريب بالهيئة ومديري الإدارات التعليمية والقيادات التعليمية بالمحافظة.



وعرضت الدكتورة أسماء مصطفى نائب رئيس الهيئة لشؤون التعليم قبل الجامعي للوضع الراهن لمؤسسات التعليم قبل الجامعي من حيث موقفها من الاعتماد، وعمدت إلى تحسين مستوي الوعي وزيادة الدافعية لدي صانعي القرار في محافظة الغربية والقائمين على التنفيذ للتقدم للاعتماد ومن ثم دعت إلى تضافر الجهود لتحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠ والتي تستهدف اعتماد ٦٠% من إجمالي مؤسسات التعليم قبل الجامعي الحكومي بمصر. وأكدت حتمية تعزيز مفاهيم مثل الجودة أسلوب حياة ومسؤلية الجميع وتمكين مفاهيم المحاسبية والمساءلة.



وأوضح الدكتور عطية السيد عبد العال مدير إدارة التدريب بالهيئة أن الاهتمام بجميع الموارد البشرية بالمؤسسات التعليمية وتمكينها هو نقطة الانطلاق نحو ضمان الجودة، إيمانا بأن جودة وفاعلية وكفاءة الأداء المؤسسي لا يمكن أن تتجاوز جودة وكفاءة مواردها البشرية ومن ثم تولي الهيئة للتدريب والدعم الفني أولوية قصوى بهدف تمكين العنصر البشري بأدواره المتغيرة في معطيات عصر التغير فيه لحظي ومتسارع.