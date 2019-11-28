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رياضة

اتحاد الكرة يحسم تجديد عقود شوقى غريب وملف عودة الجماهير الأسبوع القادم

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 02:52 م
اتحاد الكرة
اتحاد الكرة
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يسرى غازى
تعقد الأسبوع القادم اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى اجتماعا من أجل مناقشة العديد من الملفات الساخنة على الساحة الرياضية.

وتناقش اللجنة الخماسية المؤقتة فى الجبلاية ملف تجديد عقود شوقى غريب والجهاز الفنى للمنتخب الأوليمبي بعد تحقيق إنجاز حصد لقب أمم إفريقيا تحت 23 عاما وحجز بطاقة التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020.

ومن المنتظر أن تناقش اللجنة الخماسية البرنامج الذى ينوى شوقى غريب المدير الفنى لمنتخب مصر الأوليمبي تقديمه إلى الدكتور أحمد عبدالله عضو الجبلاية باعتباره المشرف على المنتخب الأوليمبي التي تتضمن المعسكرات التدريبية التي يتخللها خوض مباريات ودية.

كما تناقش اللجنة الخماسية المؤقتة للجبلاية ملف عودة الجماهير إلى المدرجات خلال الفترة القادمة فضلا عن ملف تقنية الفيديو وكيفية تفعيلها فى مباريات الدوري المحلي.

يذكر أن اللجنة الخماسية المؤقتة للجبلاية تتكون من عمرو الجنايني رئيسا والدكتور جمال محمد على نائبا إلى جانب الدكتورة سحر عبد الحق ومحمد فضل والدكتور أحمد عبدالله.
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