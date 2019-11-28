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أخبار العالم

رغم حظر التجوال في الناصرية.. آلاف العراقيين يخرجون في مواكب تشييع

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 04:24 م
احتجاجات العراق
احتجاجات العراق
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شيماء مصطفى
أفادت وكالة الأنباء الفرنسية في نبأ عاجل لها منذ قليل، بأن آلاف العراقيين خرجوا في مواكب تشييع رغم حظر التجول الذي فرض في جنوب البلاد.

وكانت السلطات العراقية، فرضت اليوم الخميس، حظر التجوال في مدينة الناصرية جنوب بغداد، على خلفية التصعيد بالمدينة وإحراق القنصلية الإيرانية.

وقتل ما لا يقل عن 16 شخصا في المواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن في الناصرية، فضلا عن إصابة 152 آخرين.

وطالب رئيس الحكومة العراقية عادل عبدالمهدي بتشكيل لجنة تحقيق بشأن الأحداث في المحافظة ومعاقبة كل من تسبب بسفك الدماء.

ووجه محافظ ذي قار، بغداد بسحب قائد عمليات المحافظة بعد سقوط ضحايا.

وكانت القنصلية الإيرانية في كربلاء تعرضت لحريق من قبل المتظاهرين، ما أدى إلى استخدام قوات الأمن العراقية للعنف وقتل 4 أشخاص.
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