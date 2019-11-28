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رياضة

قبل موقعة النجم الساحلى.. حظر إعلامي على لاعبي الأهلي في تونس

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 10:29 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
فرض سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي حظرا إعلاميا على لاعبي الفريق وذلك استعدادا لمواجهة النجم الساحلي التونسي المقرر لها التاسعة مساء غدٍ الجمعة على استاد رادس في الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وجاء قرار عبد الحفيظ لفرض سياج من التركيز على اللاعبين قبل مواجهة الغد حيث اكتفى فقط حسام عاشور كابتن الفريق بالإدلاء بتصريحات إعلامية فقط عبر المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء.

وحرص السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على تفقد أرضية ملعب رادس قيل انطلاق مران الفريق مساء اليوم.

ووصل فريق الكرة بالأهلي إلى استاد رادس لخوض مرانه الأخير استعدادا لمواجهة النجم الساحلي .

وشهد مران اليوم مشاركة رامي ربيعة بعد تعافيه من الإصابة بكدمة أسفل القدم تعرض لها في مران الفريق أمس على ملعب الجامعة التونسية.

ويستعد الأهلي لمواجهة النجم الساحلي التونسي المقرر لها التاسعة مساء غدٍ الجمعة بتوقيت القاهرة في الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.


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