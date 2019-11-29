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اقتصاد

القومي للإدارة: تنمية الموارد البشرية جزء أساسي ومهم للتخطيط العام

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 04:00 ص
صدى البلد
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آية الجارحي
قالت الدكتورة شريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد القومي للإدارة إن المعهد يقدم مجموعة من البرامج التدريبية المتخصصة في مجال إدارة الموارد البشرية وذلك في إطار حرص الدولة على تأهيل وإعداد الكوادر الشابة وتنفيذًا لاستراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 التي تهدف إلى رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة من خلال تنمية القدرات والمهارات القيادية والإدارية لكوادر الإدارة الوسطى والعليا.

وأكدت شريف أن برنامج تخطيط وتنمية الموارد البشرية يأتى استكمالًا لدور المعهد القومي للإدارة كمقدم رئيس للتدريب وبناء القدرات البشرية للجهاز الإداري للدولة وفقًا للمعايير الدولية ومتطلبات خطة الإصلاح الإداري.

وأضافت شريف أن البرنامج يهدف إلى إظهار الفرق ما بين إدارة شئون الأفراد ورؤية عملها، وبين النظر للعاملين كموارد بشرية للمؤسسة، وكيفية تخطيط الموارد البشرية كجزء أساسي ومهم للتخطيط العام للمؤسسة، وكذلك كيفية تنفيذ خطة الموارد البشرية لتعظيم الاستفادة من كافة الموارد المتاحة والتعرف على عملية تقييم الموارد البشرية واستخدام هذا التقييم كوسيلة للتحفيز والتحسين في مستوى الأداء.
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