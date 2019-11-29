عقب تعادل ليفربول أمام نابولي .. محمد صلاح ينشر صورا له أثناء المباراة

حرص محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب الأول على مشاركة جماهيره بصورة جديدة له من مباراة الفريق أمام نابولي والتي انتهت بالتعادل الايجابي على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة الخامسة، من دور المجموعات، ببطولة دوري أبطال أوروبا.



ونشر محمد صلاح عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر " عددا من الصور له أثناء المباراة.



وشهدت المباراة تواجد النجم المصري محمد صلاح كأساسي، بعدما غاب عن الريدز في اللقاء الماضي أمام كريستال بالاس، بالدوري الإنجليزي، للإصابة.



تقدم فريق نابولي بالهدف الأول عن طريق لاعبه درايس ميرتينز، في الدقيقة 21 من عمر الشوط الأول.



وفي الدقيقة 65 تمكن المدافع الكرواتي ديان لوفرين من إدراك التعادل لليفربول، ليتقاسم الفريقان نقاط المباراة في النهائي.



بهذا التعادل رفع ليفربول رصيده إلى 10 نقاط، واحتفظ بصدارة المجموعة الخامسة، متقدما بفارق نقطة واحدة على وصيفه نابولي.



ويكفي فريق ليفربول التعادل أمام ريد بول في الجولة المقبلة، لضمان تاهله إلى دور الـ 16، من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

