مفاجأة .. طالبة المرج المتغيبة متزوجة

نجحت الأجهزة الأمنية من ضبط فتاة وزوجها بعد بلاغ والدها بتغيبها عن المنزل .



تبلغ لقسم شرطة المرج من أحد المواطنين - مقيم بدائرة القسم- بغياب كريمته "طالبة بجامعة حلوان"، ولا يتهم أو يشتبه فى أحد جنائيًا.. وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.



أسفرت التحريات أن المتغيبة متزوجة من أحد الأشخاص "محدد" بتاريخ 30 أكتوبر الماضى وتم ضبطهما.



وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية.