أخبار الرياضة.. حقيقة شراء محمد صلاح لـ نادي مصري.. تفاصيل صفقة انضمام كهربا لـ الأهلي.. أزمة في اللجنة الخماسية

نشر "صدى البلد" على مدار اليوم مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية، والتي جاءت كالتالي:
-وكيل محمد صلاح يكشف حقيقة استثماره في أحد أندية كرة القدم بمصر
وأشارت تقارير إلى أن صلاح قام بالاستثمار في أحد الأندية المصرية، لكن وكيله نفى الأمر، وكان صلاح شارك في مباراة ليفربول أمام نابولي، ليلة الأربعاء بمنافسات دوري أبطال أوروبا.
-فاهم بس بعديها.. تعليق ناري من مؤمن زكريا على شائعات استغناء الأهلي عنه
علق مؤمن زكريا نجم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي على الشائعات المتداولة بشأن استغناء الفريق عنه خاصة عقب أزمة إصابته الأخيرة.
-كلام نهائي .. شوقي غريب يطلب محمد صلاح في أولمبياد طوكيو 2020
رد شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي على تصريحات يورجن كلوب التي أكد خلالها عدم إبداء مدرب مصر رغبته في الاستعانة بمحمد صلاح في أوليمبياد طوكيو 2020.
-شوبير يعلن موعد انضمام كهربا لـ الأهلي وتفاصيل الصفقة
كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق عن أبرز صفقات الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة خاصة في ظل حاجة الفريق للتدعيم في بعض المراكز
-شوبير يفتح النار على اللجنة الخماسية ويوجه رسالة صادمة لـ الجنايني
هاجم الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق اللجنة الخماسية المكلفة إدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني بشأن الخطاب المرسل لـ جميع أندية دور الـ 32 من بطولة كأس مصر.
-انفانتينو يقترح إقامة بطولة أفريقية جديدة .. تفاصيل
قدم السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم " الفيفا " مقترحا جديدا من أجل خدمة الكرة الأفريقية خلال الفترة المقبلة.
-أزمة كبرى في اللجنة الخماسية وكلمة السر شوقي غريب
كشفت الإعلامية شيما صابر عن وجود أزمة داخل اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني بسبب راتب شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي.
-شوقي غريب : نجلي هو السبب وراء بقائي في القاهرة
كشف شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي عن أول من تنبأ بـ مواهبه في تدريب كرة القدم منذ أن كان لاعبا في فريق غزل المحلة.
-وكيل محمد صلاح يكشف حقيقة استثماره في أحد أندية كرة القدم بمصر
وأشارت تقارير إلى أن صلاح قام بالاستثمار في أحد الأندية المصرية، لكن وكيله نفى الأمر، وكان صلاح شارك في مباراة ليفربول أمام نابولي، ليلة الأربعاء بمنافسات دوري أبطال أوروبا.
-فاهم بس بعديها.. تعليق ناري من مؤمن زكريا على شائعات استغناء الأهلي عنه
علق مؤمن زكريا نجم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي على الشائعات المتداولة بشأن استغناء الفريق عنه خاصة عقب أزمة إصابته الأخيرة.
-كلام نهائي .. شوقي غريب يطلب محمد صلاح في أولمبياد طوكيو 2020
رد شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي على تصريحات يورجن كلوب التي أكد خلالها عدم إبداء مدرب مصر رغبته في الاستعانة بمحمد صلاح في أوليمبياد طوكيو 2020.
-شوبير يعلن موعد انضمام كهربا لـ الأهلي وتفاصيل الصفقة
كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق عن أبرز صفقات الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة خاصة في ظل حاجة الفريق للتدعيم في بعض المراكز
-شوبير يفتح النار على اللجنة الخماسية ويوجه رسالة صادمة لـ الجنايني
هاجم الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق اللجنة الخماسية المكلفة إدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني بشأن الخطاب المرسل لـ جميع أندية دور الـ 32 من بطولة كأس مصر.
-انفانتينو يقترح إقامة بطولة أفريقية جديدة .. تفاصيل
قدم السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم " الفيفا " مقترحا جديدا من أجل خدمة الكرة الأفريقية خلال الفترة المقبلة.
-أزمة كبرى في اللجنة الخماسية وكلمة السر شوقي غريب
كشفت الإعلامية شيما صابر عن وجود أزمة داخل اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني بسبب راتب شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي.
-شوقي غريب : نجلي هو السبب وراء بقائي في القاهرة
كشف شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي عن أول من تنبأ بـ مواهبه في تدريب كرة القدم منذ أن كان لاعبا في فريق غزل المحلة.