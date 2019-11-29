أخبار الرياضة.. حقيقة شراء محمد صلاح لـ نادي مصري.. تفاصيل صفقة انضمام كهربا لـ الأهلي.. أزمة في اللجنة الخماسية

-وكيل محمد صلاح يكشف حقيقة استثماره في أحد أندية كرة القدم بمصر

نشر "صدى البلد" على مدار اليوم مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية، والتي جاءت كالتالي: