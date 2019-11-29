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رياضة

كلام نهائي .. شوقي غريب يطلب محمد صلاح في أولمبياد طوكيو 2020

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 01:20 ص
محمد صلاح
محمد صلاح
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محمد رشاد
رد شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي على تصريحات يورجن كلوب التي أكد خلالها عدم إبداء مدرب مصر رغبته في الاستعانة بمحمد صلاح في أوليمبياد طوكيو 2020.

وفي تصريحات لقناة "أون سبورت" قال شوقي غريب :"يورجن كلوب قال أنني لم أعلن رغبتي في ضم محمد صلاح، الآن أعلنها، فأنا بحاجة لأن يكون محمد صلاح رقم 1 في طوكيو".

وتأهلت مصر إلى أوليمبياد طوكيو 2020 بعد الفوز بكأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة في القاهرة، ليصبح من حق شوقي غريب الاستعانة بثلاثة لاعبين فوق السن في دورة الألعاب الأوليمبية.

وأضاف غريب :"أحتاج محمد صلاح في طوكيو بشدة، وأذكر أن البرازيل استدعت نيمار في 2016 لتفوز بالذهبية".

وعن إمكانية ضم ثلاثة لاعبين من المنتخب الأول قال غريب :"قد نضم صلاح فقط، وقد نضم لاعبين أو ثلاثة، وفي حالة وجود ظروف تمنع انضمام صلاح قد لا نضم أي لاعب".
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