كاف يثير قلق الزمالك بتغيير حكم مباراة مازيمبي فجأة

فوجئت بعثة الزمالك فى الكونغو بتغيير حكم لقاء فريقها أمام مازيمبى حيث تواجد طاقم تحكيم جديد بقيادة المالي كيتا محمدو لإدارة مباراة الفريقين بدلا من الجابوني إيريك أوتوجو كاستان الذي كان مقررًا أن يدير المباراة الأمر الذي أصاب البعثة بالقلق والاستياء.



وكان كاف قد أعلن رسميا قبل المباراة بأكثر من 5 أيام تعيين طاقم تحكيم مباراة الزمالك ومازيمبي في أولى جولات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، والذي كان يضم الجابوني إريك أوتوجو كاستان حكمًا للساحة ويعاونه التشادي عيسى يايا، مساعد أول، والجابوني مارليس بوريس مساعد ثاني، والجابوني بيير أتشو حكمًا رابعًا.



وسبق لكاستان أن أدار مباراة مصر وجنوب أفريقيا بدور الـ16 في أمم أفريقيا للكبار والتي شهدت خروج المنتخب من البطولة.. فيما أدار محمدو كيتا مباراة الزمالك وجينراسيون فوت في إياب دور الـ32 للبطولة الحالية والتي انسحب فيها الفريق السنغالي ببرج العرب قبل أن تعاد بإستاد السلام ويفوز الزمالك بهدف أحمد مصطفى زيزو ويتأهل لدور المجموعات.



وكان الصربي ميتشو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك قد عقد مؤتمرا صحفيا في التاسعة صباح الجمعة باستاد مازيمبي للحديث عن مباراة الفريق المقررة غدٍ السبت أمام بطل الكونغو.



بينما يعقد الاجتماع الفني للمباراة في السادسة مساء ويحضره أحمد زاهر المدير الإداري ومنتصر الرملاوي إداري الفريق.

