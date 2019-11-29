أهالى حدائق الأهرام يطالبون بسرعة رصف الطرق: مش عارفين نمشي

أرسل القارئ أحمد يحيي إبراهيم، من سكان منطقة حدائق الأهرام التابعة لمحافظة الجيزة، شكوى لخدمة بين الناس بموقع صدي البلد يطالب فيها بسرعة رصف الطريق لتسهيل الحركة على المقيمين بالمكان.



وقال إبراهيم فى رسالته: "نحن سكان منطقة حدائق الأهرام نعاني من وجود بعض الطرق غير الممهدة وغير الصالحة للسير ويوجد بها بالوعات الصرف الصحي مكشوفة".



وأضاف أحمد يحيي إبراهيم أن تم مخاطبة جمعية حدائق الأهرام لسرعة رصف المنطقة بالكامل ولكن دون جدوى.



وطالب القارئ المسؤولين بضرورة إيجاد حل لهذه المشكلة في أسرع وقت ممكن.



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