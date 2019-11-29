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بين الناس

أهالى حدائق الأهرام يطالبون بسرعة رصف الطرق: مش عارفين نمشي

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 05:01 م
منطقة حدائق الاهرام
منطقة حدائق الاهرام
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أحمد قطب
أرسل القارئ أحمد يحيي إبراهيم، من سكان منطقة حدائق الأهرام التابعة لمحافظة الجيزة، شكوى لخدمة بين الناس بموقع صدي البلد يطالب فيها بسرعة رصف الطريق لتسهيل الحركة على المقيمين بالمكان.

وقال إبراهيم فى رسالته: "نحن سكان منطقة حدائق الأهرام نعاني من وجود بعض الطرق غير الممهدة وغير الصالحة للسير ويوجد بها بالوعات الصرف الصحي مكشوفة".

وأضاف أحمد يحيي إبراهيم أن تم مخاطبة جمعية حدائق الأهرام لسرعة رصف المنطقة بالكامل ولكن دون جدوى.

وطالب القارئ المسؤولين بضرورة إيجاد حل لهذه المشكلة في أسرع وقت ممكن.

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسؤولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس 01006735360.
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