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توك شو

بالألعاب النارية.. السعودية تحتفل بتتويج الهلال بطلا لدوري أبطال آسيا.. شاهد

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 03:10 م
ألعاب نارية
ألعاب نارية
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شيرين عادل
عرضت فضائية روسيا اليوم، مقطع فيديو عن احتفال السعودية بتتويج الهلال بطلا لدوري أبطال آسيا.

وحضر مشجعو نادي الهلال السعودي حفلا ضخما أقيمت فعالياته أمس الخميس ابتهاجا بفوز الفريق بدوري أبطال آسيا في اليابان.

وتوج الهلال السعودي بلقب دوري أبطال آسيا، الأحد الماضي، عقب فوزه على مضيفه أوراوا ريد دايموندز الياباني 2-0، في إياب نهائي البطولة ليحصد النجمة الآسيوية الثالثة في تاريخه.

وتمكن الهلال من تحقيق لقب دوري أبطال آسيا للمرة الثالثة في تاريخ البطولة القارية بعد عامي 1992 و2000، والسابعة بالنسبة للبطولات الآسيوية.

وقد سجل هدفي الفريق السعودي أمام مضيفه أوراوا ريد دايموندز الياباني وهم سالم الدوسري والفرنسي بافيتيمبي جوميز في الدقيقتين (74 و90+3) وعلى الترتيب.
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