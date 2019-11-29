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فن

محمد إمام يوجه رسالة لجمهوره.. من داخل سيارته

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 05:55 م
محمد عادل امام
محمد عادل امام
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محمد بدران
حرص الفنان محمد عادل إمام على مشاركة جمهوره صورة جديدة له عبر حسابه على موقع تبادل الصور "انستجرام".

ظهر محمد إمام في الصورة وهو داخل سيارته، وعلق قائلًا: "كل ما تحس بيأس، افتكر انت بقيت فين دلوقتي، افتكر كل التحديات اللي واجهتها، كل الحروب اللي كسبتها، و كل المخاوف اللي تغلبت عليها"، ونالت الصورة على إعجاب متابعيه.

يذكر أن آخر أعمال محمد إمام الدرامية مسلسل "هُوجان"، وحقق من خلاله نجاحًا كبيرًا، والمسلسل بطولة محمد إمام، أسماء أبو اليزيد، عارفة عبد الرسول،كريم محمود عبد العزيز، ميرنا نور الدين، إنعام سالوسة، أُوس أُوس، من تأليف محمد صلاح العزب، إخراج شيرين عادل، إنتاج شركة "سينرجي".

وينتظر محمد إمام حاليا عرض فيلمه الجديد "لص بغداد"، من إخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج شركة "سينرجي، ومن المُقرر عرضه بالسينمات في 4 يناير القادم.

بطولة محمد عادل إمام، ياسمين رئيس، أحمد العوضي، فتحي عبد الوهاب، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن توتة، صلاح عبد الله، أحمد رزق، ومن تأليف تامر إبراهيم.
محمد إمام يوجه رسالة لجمهوره.. من داخل سيارته
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