بالأسود.. رولا سعد تتألق في أحدث صورة

شاركت المطربة اللبنانية رولا سعد جمهورها، عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة جديدة لها.



ظهرت رولا سعد خلال الصورة بفستان أسود أبرز جمالها ورشاقتها، ووضعت ميكب بألوان مناسبة لبشرتها وأبرزت جمال عينيها بالماسكرا والايلاينر مع أحمر شفاه ملائم لإطلالتها، وتركت شعرها الأشقر منسدلًا بطريقة جذابة.



طرحت المطربة رولا سعد مؤخرًا كليب أغنيتها الجديدة "دكان شلاطة" عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".



أغنية "دكان شلاطة" من كلمات فضل الراوى، ألحان بينو، توزيع رامى، والكليب من إخراج إيهاب عبد اللطيف، وهى من نوعية الأغانى المصرية الشعبية التى تقدمها رولا سعد باللهجة المصرية وتم تصويرها داخل ديكور خاص بالحارة الشعبية.



يذكر أن رولا سعد طرحت كليب "اتقدم يا فرعون"، عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب"، مع انطلاق كأس الأمم الإفريقية السابقة التي استضافتها مصر.



وأهدت رولا سعد كليب "اتقدم يا فرعون" للشعب المصري، وللنجم محمد صلاح وكذلك لدعم منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019.

