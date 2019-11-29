ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

شاهد | الفنان مدحت صالح يطعم القطط في الشارع

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 10:11 م
قسم الفن
تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للفنان مدحت صالح أثناء قيامه بوضع الطعام لمجموعة كبيرة من القطط.

وحصد المقطع إعجاب العديد من رواد السوشيال ميديا الذين أشادوا بإنسانية المطرب مدحت صالح، الذي حرص كما يبدو في الفيديو على وضع الطعام في أكثر من مكان حتى تأكل كل القطط دون صراع مع بعضها البعض.

كان طرح الفنان مدحت صالح عبر قناته بموقع اليوتيوب أحدث أغانيه "وأنا موجود".

الأغنية من كلمات بهاء الدين محمد وألحام مدين وتوزيع أسامة عبد الهادي.

وكان طرح الفنان مدحت صالح أغنية جديدة بعنوان "ألم" وهى من ألبومه الجديد "بنت القلب"، والذي يتم طرحه على طريقة السينجل.

الأغنية من كلمات الشاعر بهاء الدين محمد ومن ألحان محمد النادي، وتوزيع الموزع الموسيقى عماد الشاروني.

أغنية "ألم" هي الأغنية السادسة التي يطرحها مدحت صالح من ألبومه "بنت القلب"، بعد طرح أغاني : "بنت القلب" و"زي ما أنت عايز" و"هما الحبايب" و"عليك إحساس" و"لما قالك بحبط".

والألبوم بشكل عام هو مشروع فني يجمع بين مدحت صالح وبهاء الدين محمد، تم الكشف عنه منذ فترة، وبدأ طرحه للجمهور على فترات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد.. أحدث ظهور لـ مصطفى قمر برفقة شقيقه

مصطفى قمر يطرح أحدث أغانيه ضحكت ليا

ترشيحاتنا

المقاولون العرب يزيح الأهلي عن صدارة الدوري بالفوز على الجونة.. فيديو

أزمة بمباراة الأهلي والنجم | جهاز الفريق التونسي يسب دكة الأحمر وسيد عبدالحفيظ ينفعل

تواصل جرأتها.. منى ممدوح بفستان جلد في ختام مهرجان القاهرة

الزمالك يهزم الأهلي في كرة اليد 22-20 في دوري المحترفين

شاهد .. اشتباكات عنيفة بين لاعبي الأهلي والنجم الساحلي بعد المباراة

أبرزهن رانيا يوسف | نجمات خطفن الأنظار بإطلالات محتشمة في ختام القاهرة السينمائي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

400 صورة من الحفل الختامي للدورة 41 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي

أم تكتشف مفاجأة غريبة أثناء متابعة أطفالها عبر كاميرا مراقبة.. صور

أبرزهن رانيا يوسف | نجمات خطفن الأنظار بإطلالات محتشمة في ختام القاهرة السينمائي