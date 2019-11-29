شاهد | الفنان مدحت صالح يطعم القطط في الشارع

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للفنان مدحت صالح أثناء قيامه بوضع الطعام لمجموعة كبيرة من القطط.



وحصد المقطع إعجاب العديد من رواد السوشيال ميديا الذين أشادوا بإنسانية المطرب مدحت صالح، الذي حرص كما يبدو في الفيديو على وضع الطعام في أكثر من مكان حتى تأكل كل القطط دون صراع مع بعضها البعض.



كان طرح الفنان مدحت صالح عبر قناته بموقع اليوتيوب أحدث أغانيه "وأنا موجود".



الأغنية من كلمات بهاء الدين محمد وألحام مدين وتوزيع أسامة عبد الهادي.



وكان طرح الفنان مدحت صالح أغنية جديدة بعنوان "ألم" وهى من ألبومه الجديد "بنت القلب"، والذي يتم طرحه على طريقة السينجل.



الأغنية من كلمات الشاعر بهاء الدين محمد ومن ألحان محمد النادي، وتوزيع الموزع الموسيقى عماد الشاروني.



أغنية "ألم" هي الأغنية السادسة التي يطرحها مدحت صالح من ألبومه "بنت القلب"، بعد طرح أغاني : "بنت القلب" و"زي ما أنت عايز" و"هما الحبايب" و"عليك إحساس" و"لما قالك بحبط".



والألبوم بشكل عام هو مشروع فني يجمع بين مدحت صالح وبهاء الدين محمد، تم الكشف عنه منذ فترة، وبدأ طرحه للجمهور على فترات.