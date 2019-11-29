الأهلي يخسر أمام النجم الساحلي بدور المجموعات بهدف | فيديو

حقق فريق النجم الساحلى الفوز على حساب منافسه النادي الأهلي بهدف دون رد بالمباراة التي اقيمت باستاد رادس في اولى جولات دور مجموعات دوري ابطال افريقيا.



وسجل هدف النجم الساحلي بالدقيقة 50 عن طريق ياسين الشيخاوي.



*الشوط الأول*

بدأت المباراة باستحواذ من جانب النادي الأهلي، وتعرض عمرو السولية إلى إصابة قوية بالدقيقة 3 من عمر الشوط الأول.



وفي الدقيقة 8 حاول رمضان صبحي مراوغة دفاع النجم الساحلي، إلا أن الدفاع نجح في استخلاص الكرة من نجم الاهلي.



وسيطر النادي الأهلي على الكرة في اول 10 دقائق وذلك وسط تراجع من جانب لاعبي النجم الساحلي في وسط ملعبهم.



وطرد الحكم أيمن أشرف، مدافع النادي الأهلي، عقب عرقلة مدافع النجم الساحلي. بالدقيقة 13.



وكاد النجم الساحلي تسجيل الهدف الأول عن طريق ياسين الشيخاوي بالدقيقة 18، إلا أنه سددها خارج المرمى.



وسيطر نادي النجم الساحلي على الكرة وسط تراجع من جانب النادي الاهلي خاصة عقب الطرد الذي تعرض له أيمن أشرف.



وسدد النجم الساحلي أول تسديدة فعليه له على مرمى محمد الشناوي بالدقيقة 27، الا أنها كانت ضعيفة و تصدى لها ببساطة.



وتلقى أحمد بن وناس البطاقة الصفراء بالدقيقة 28 وذلك عقب ضرب رمضان صبحي بدون كرة.



واجرى رينيه فايلر أول تغييراته بدخول محمد هاني بدلًا من وليد سليمان بالدقيقة 30.



وكاد الأهلي قريب من الهدف الأول عقب عرضية من محمد مجدي قفشة بالدقيقة 35، الا ان حارس النجم الساحلي نجح في التصدي لها.



وانفرد ياسين الشيخاوي بمرمى النادي الأهلي ومحمد الشناوي، إلا أن الحكم احتسبها تسلل بالدقيقة 40.



و سيطر النجم الساحلي على باقي الـ5 دقائق من عمر الشوط الأول وسط تراجع من جانب النادي الأهلي.





*الشوط الثاني*



افتتح النجم الساحلي بهدف بالدقيقة 50 باقدام ياسين الشيخاوي عقب خطأ من جانب رامي ربيعة.



واحتسب الحكم خطأ على احمد فتحي بالدقيقة 54 وذلك عقب عركلة للاعب وسط ملعب النجم الساحلي.



وقرر رينيه فايلر دخول وليد ازارو بدلًا من حسين الشحات في الدقيقة 60.



وتعرض علي معلول للاصابة بالدقيقة 66، وتدخل الجهاز الطبي لمعالجته، ولكن غير قادر على مواصلة المباراة، وطالب الخروج من الملعب، ليدخل بدلًا منه اليو ديانج.



وكاد النادي الأهلي ان يسجل عدف التعادل عقب عرضية من جانب محمد هاني وتسديدة بالرأس من جونيور اجايي بالدقيقة 69.



واحتسب الحكم خطأ لصالح محمد مجدي قفشة بالدقيقة 74، الا ان احمد فتحي سددها خارج المستطيل الأخضر.



وكاد النجم الساحلي ان يشكل هجمة خطورة على النادي الأهلي بالدقيقة 80، ولكن تدخل عمرو السولية واستخلص الكرةمن لاعب النجم الساحلي.



وسدد محمد مجدي قفشة كرة قوية بالدقيقة 83، الا انها كانت بعيدة عن مرمى النجم الساحلي.



وكاد احمد فتحي ان يكلف النادي الأهلي هدف ثاني، وذلك عقب خطأ في تمريره الي الحارس محمد الشناوي.