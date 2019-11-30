شاهد.. حق المجتمع.. رامى رضوان: عقوبة للمتحرش حتى لو تنازلت المتضررة

أكد الإعلامي رامي رضوان، أن الأجهزة الأمنية بالقاهرة بقيادة اللواء محمد منصور مدير الأمن ألقت القبض على الشاب المتحرش بفتاة في منطقة الزاوية الحمراء.





وأوضح رضوان، خلال تقديم برنامجه «مساء dmc»، المذاع على قناة «dmc»، أن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اثناء تلقيها بلاغا بشأن الواقعة تحركت على الفور وتم عمل التحريات اللازمة ولم تمر سوا ساعات وتم القاء القبض على المتهم المتحرش، مشيرا إلى أنه تم استدعاء الفتاة المتحرش بها ولكنها قررت إنهاء المحضر بالتصالح.





وعقب رضوان، على الفعل الذي قام به الشاب بالتحرش بالفتاة من الأفعال القبيحة التى لا يقبلها أي شخص على نجلته، مشيرًا إلى أنه يجب معاقبة المتهم حتى لو قررت المجني عليها التصالح.





واقترح الإعلامي يجب توقيع عقوبة على المتهم المتحرش بأن يتم إلزامة بنتظيف الشارع حتى لا يعود مرة أخرى إلى تلك الافعال.





وفي نهاية البرنامج قدم الاعلامي رامي رضوان الشكر للاجهزة الامنية على جهودها الذي بذلته فى ضبط المتهم.



