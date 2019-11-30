عمر السومة يخضع لـ جراحة عاجلة.. وأهلي جدة يعلن مدة غيابه

أعلن نادي أهلي جدة السعودي، خضوع نجمه السوري عمر السومة لعملية جراحية، بعد ثبوت تعرضه للفتاق الرياضي.



وكتب الحساب الرسمي لنادي أهلي جدة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أثبتت الفحوصات الطبية والأشعة التي أجراها محترف الفريق الكروي الأول الكابتن عمر السومة، تعرضه للفتاق الرياضي الذي يستوجب التدخل الجراحي".



وأضاف: "وكان اللاعب قد شعر بآلام أسفل الظهر خلال الحصة التدريبة، الأربعاء الماضي".



وتابع: "فيما تقرر أن يغادر اللاعب لمدينة ميونخ الألمانية، لإجراء الجراحة العاجلة يوم الخميس المقبل، على يد الجراحة العالمية الدكتورة أوليريك مشوق".



وواصل: "فيما تقرر أن يدخل اللاعب بعد إجراء الجراحة في برنامج علاجي وتأهيلي يستمر من 3 إلى أسابيع".



وأكمل: "كما تعرض لاعب الفريق الأول الكابتن خالد البركة إلى إصابة في العضلة الضامة وأسفل البطن، حيث سيجري اللاعب عملية جراحية أسفل البطن لثتبيت التمزق في مدينة ميونخ الألمانية، الأسبوع المقبل".



واختتم: "فيما تقرر أن يدخل اللاعب في برنامج علاجي وتأهيلي بعد إجراء الجراحة يستمر من 4 إلى 6 أسابيع".