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رياضة

الأهلي يدرس تقديم شكوى رسمية ضد حكم مباراة النجم الساحلي للكاف

السبت 30/نوفمبر/2019 - 12:33 م
النجم الساحلي ضد
النجم الساحلي ضد الأهلي
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عبد الحكيم أبو علم
يدرس النادي الأهلي، تقديم شكوى رسمية للاتحاد الأفريقي، ضد الحكم البوتسواني "جوشوا بوندو"؛ بسبب الأخطاء الفادحة التي ارتكبها في مباراة الفريق أمام النجم الساحلي التونسي مساء أمس، الجمعة، بإستاد رادس في الجولة الأولى للمجموعة الثانية لدوري أبطال أفريقيا والتى خسرها الأهلي بهدف نظيف.

وأعد الأهلى "سي دي"، يتضمن الأخطاء التحكيمية التي ارتكبها الحكم البتسواني طوال اللقاء بداية من طرد أيمن أشرف غير المبرر ونهاية بالقرارات العكسية طوال المباراة التى أثرت على الفريق وإغفاله احتساب ضربة جزاء للأهلى بعدما لمست الكرة يد لاعب النجم الساحلى فى منطقة مرماه، خاصة وأنها ليست المرة الأولى التى يتعرض لها لظلم تحكيمي فى البطولات الإفريقية وتعيين حكام ليسوا على مستوى المسئولية.

واتفق جميع خبراء التحكيم في مصر بل وفي جميع أستوديوهات التحليل التى أعقبت المباراة على أن الحكم البتسواني فعل كل شيء من أجل فوز النجم الساحلي وكان له ما أراد فقد أقدم على جميع التصرفات الغريبة والمُثيرة بشكل يستحق معه وقفة من جانب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".

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