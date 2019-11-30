يوم_الشهيد يشعل تويتر.. ومغردون: ستبقي في ذاكره كل إماراتي

تحتفل دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم 30 نوفمبر من كل عام بيوم الشهيد.





وتأتى هذه المناسبة احتفاءً بالشهداء الذين ضحوا بأرواحهم أثناء أداء مهامهم الوطنية داخل الدولة وخارجها.





ودشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى بدولة الإمارات هاشتاج يوم الشهيد ،وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعى وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي تويتر.





وجاءت التعليقات كالتالى : _ " أبطال الإمارات عزة وفخر الوطن #يوم_الشهيد " _ " في #يوم_الشهيد، نستذكر أبطالًا كُتبت تضحياتهم بأحرفٍ من نور وحُفرت ذكراهم في قلوبنا جميعًا.. شهداؤنا الأبرار استمدوا قيمهم من مدرسة الوالد المؤسس، وجسدوا معاني الولاء والانتماء في أبهى صورها، وصانوا بتفانيهم ماضينا وحاضرنا ومستقبلنا، فالأوطان تُبنى بعزيمة رجالها الأوفياء" _ "





وتابع اخرون : " #يوم_الشهيد⁩ ذكري ستبقي في ذاكره كل اماراتي " _ " في هذا اليوم الخالد نستذكر شهداء وطننا الأبرار الذين رحلوا لتبقى راية الوطن مرفوعة عالية. فبمثلهم تنهض الأمم وتعانق المجد وتنشئ أجيالها وهي منتشية بالعز والفخر. #يوم_الشهيد " .



