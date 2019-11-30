محافظ الوادى الجديد يحظر زراعة المحاصيل الموسمية داخل الكتل السكنية

قرر محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد تشكيل لجنه لحصر الأراضي الزراعية داخل الكتل السكنية بمدينة الخارجة ، لمنع زراعة المحاصيل الموسمية والسماح لزراعات النخيل فقط ، موجها بتخفيض 50% من ساعات تشغيل الآبار الجوفية داخل الكردون السكني بمدينة الخارجة, وذلك بهدف تقليل كميات مياه الصرف الزراعي الناتجة من عملية الري، وتجمع كميات كبيرة من المياه في المصارف الزراعية بما يهدد المنشآت والمنازل.





كما كلف أيضا بتشكيل لجنه تضم الوحدة المحلية والري والزراعة والكهرباء وذلك لدراسة موقف صغار المزارعين بالفرافرة ، وتيسير إجراءات تركيب عدادات الكترونية بنظام التحكم عن بعد ، وإيجاد اليه لضبط فاقد الكهرباء المهدر وعدم تحميلها علي المزارع .



