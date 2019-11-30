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محافظات

محافظ الوادى الجديد يحظر زراعة المحاصيل الموسمية داخل الكتل السكنية

السبت 30/نوفمبر/2019 - 01:58 م
صدى البلد
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منصور ابو العلمين
قرر محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد تشكيل لجنه لحصر الأراضي الزراعية داخل الكتل السكنية بمدينة الخارجة ، لمنع زراعة المحاصيل الموسمية والسماح لزراعات النخيل فقط ، موجها بتخفيض 50% من ساعات تشغيل الآبار الجوفية داخل الكردون السكني بمدينة الخارجة, وذلك بهدف تقليل كميات مياه الصرف الزراعي الناتجة من عملية الري، وتجمع كميات كبيرة من المياه في المصارف الزراعية بما يهدد المنشآت والمنازل.

كما كلف أيضا بتشكيل لجنه تضم الوحدة المحلية والري والزراعة والكهرباء وذلك لدراسة موقف صغار المزارعين بالفرافرة ، وتيسير إجراءات تركيب عدادات الكترونية بنظام التحكم عن بعد ، وإيجاد اليه لضبط فاقد الكهرباء المهدر وعدم تحميلها علي المزارع .

ووجه أيضا رؤساء المدن والقري والقيادات التنفيذية بالمصالح الحكومية بالعمل الميداني والتلاحم مع المواطنين للتعرف علي أهم المشكلات والتحديات والعملي سرعة حلها ، وأيضا وجه بتكثيف الحملات لإزالة مخلفات النخيل بجميع القري وتحرير محاضر للمخالفين ، ووضع مسافات أمنه بين المزارع والكتل السكنية لحمايتها من مخاطر الحريق في حال حدوثه ، مع تعويض المواطنين بأرض بديلة في حال تداخلها مع المنطقة الآمنة، وعمل حملات توعوية بمخاطر ترك المخلفات بالزراعات وطرق الاستفادة منها .
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