التموين: تخفيض أسعار 4 سلع تموينية اليوم

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن بدء تخفيض أسعار بعض السلع التموينية لأصحاب البطاقات ومستحقي الدعم اعتبارا من اليوم الأحد لتشمل 4 سلع.



قال الدكتور علي المصيلحي،وزير التموين والتجارة الداخلية في تصريحات له اليوم، إن الشركة القابضة للصناعات الغذائية ستقوم بتخفيض أسعار بعض السلع التموينية على البطاقة لتشمل سلع " السكر والزيت والأرز والدقيق".



وتم تحديد سعر زيت الخليط بنحو 8.5 جنيه بدلا من 9.5 جنيه وكيلو السكر بـ8.5 جنيه بدلا من 9 جنيهات، بالإضافة لسعر كيلو الأرز عند 8 جنيهات بدلا من 9 جنيهات والدقيق المعبأ عند 6.50 جنيه بدلا من 6.75 جنيه.



كما قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية إلغاء زيت عباد بسعر 20 جنيه والدقيق المعبأ ورقي 1 كيلو جرام بسعر 7.25 جنيه.



وأصدر وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارًا بمد فترة تلقي التظلمات الخاصة بالبطاقات التموينية حتى 15 ديسمبر 2019، والتي كان من المقرر أن تنتهي اليوم، إذ تحرص الوزارة، على إعطاء المواطنين أصحاب البطاقات التموينية، مهلة لتقديم تظلماتهم بكافة مكاتب التموين على مستوى محافظات الجمهورية.



