ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

التموين: تخفيض أسعار 4 سلع تموينية اليوم

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 07:03 ص
سلع تموينية
سلع تموينية
Advertisements
محمد صبيح
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن بدء تخفيض أسعار بعض السلع التموينية لأصحاب البطاقات ومستحقي الدعم اعتبارا من اليوم الأحد لتشمل 4 سلع.

قال الدكتور علي المصيلحي،وزير التموين والتجارة الداخلية في تصريحات له اليوم، إن الشركة القابضة للصناعات الغذائية ستقوم بتخفيض أسعار بعض السلع التموينية على البطاقة لتشمل سلع " السكر والزيت والأرز والدقيق".

وتم تحديد سعر زيت الخليط بنحو 8.5 جنيه بدلا من 9.5 جنيه وكيلو السكر بـ8.5 جنيه بدلا من 9 جنيهات، بالإضافة لسعر كيلو الأرز عند 8 جنيهات بدلا من 9 جنيهات والدقيق المعبأ عند 6.50 جنيه بدلا من 6.75 جنيه.

كما قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية إلغاء زيت عباد بسعر 20 جنيه والدقيق المعبأ ورقي 1 كيلو جرام بسعر 7.25 جنيه.

وأصدر وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارًا بمد فترة تلقي التظلمات الخاصة بالبطاقات التموينية حتى 15 ديسمبر 2019، والتي كان من المقرر أن تنتهي اليوم، إذ تحرص الوزارة، على إعطاء المواطنين أصحاب البطاقات التموينية، مهلة لتقديم تظلماتهم بكافة مكاتب التموين على مستوى محافظات الجمهورية.

Advertisements

ترشيحاتنا

إيهاب جلال: سعيد بالحفاوة البالغة من الشعب الموريتاني.. ونواذيبو فريق قوي

مصدر قضائي يكشف هوية الشاب المنتحر من أعلى برج القاهرة

تشعر بالبرد .. ريم البارودي فى إطلالة شتوية من أمستردام.. شاهد

الداخلية: إغلاق طريق السويس الصحراوي بسبب الشبورة

ممارسة الجنس أبرزها.. في اليوم العالمي للوقاية من الإيدز.. طرق غير متوقعة لحدوث العدوى

في اليوم العالمي لـ مرض الإيدز.. 4 طرق للوقاية منه

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الحلم العربي.. الجسمي يروي كواليس أوبريت أطفال العالم: مصر فاتحة أبوابها

أبشع واقعة عنف.. الحكم على 4 أطفال بارتكاب فعل شنيع ضد الماعز.. صور

اتصوري في غرفة نومك المبهدلة.. تريند جديد يجمع النساء على انستجرام