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أخبار العالم

الأرصاد السعودية تحذر من طقس الغد..تفاصيل

السبت 30/نوفمبر/2019 - 09:26 م
الارصاد السعودية
الارصاد السعودية
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محمود نوفل
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، هطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على عدة مناطق بالمملكة.

وذكرت هيئة الأرصاد -في تقريرها عن طقس غد الأحد- إن مناطق "حائل والجوف والحدود الشمالية وتبوك والمدينة المنورة ومكة المكرمة" والأجزاء الساحلية منها، وكذلك الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية وأجزاء من منطقة القصيم؛ تتأثر بهطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار.

ولفتت "هيئة الأرصاد" -في بيان لها عبر موقعها الإلكتروني- إلى تكوُّن للسحب الرعدية على المرتفعات الجنوبية الغربية.

وأشارت "هيئة الأرصاد" أن للضباب تأثيرًا خلال ساعات الليل والصباح الباكر في شمال المملكة وشرقها.

وبالنسبة إلى حالة البحر الأحمر، فمن المتوقع أن تكون الرياح السطحية شمالية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

أما الرياح السطحية على الخليج العربي، فسوف تكون شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

وفي تصريحات سابقة للباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، إنه وفقًا للمؤشرات الأولية، فإن من المتوقع أن يكون الشتاء القادم باردًا.

وأوضح الحصيني –عبر حسابه بموقع التواصل تويتر– إن المؤشرات الأولية تتجه إلى أن هذا العام سوف يكون شتاؤه باردًا حتى النهاية.

وألمح الحصيني أن النماذج العددية للطقس تشير إلى أن المربعانية أولها بارد ممطر على أجزاء من المملكة والخليج، مشيرًا إلى أن ذلك مجرد توقعات، وأن التغيير فيها وارد.
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