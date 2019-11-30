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بين الناس

أهالي منشية التحرير بـ عين شمس يستغيثون من الكلاب الضالة

السبت 30/نوفمبر/2019 - 11:00 م
كلاب ضالة
كلاب ضالة
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كريم ناصر
بعث أشرف خالد، أحد قراء "صدى البلد"، رسالة عبر خدمة الشكاوى الخاصة بالموقع يشكو فيها من انتشار الكلاب الضالة بمنطقة منشية التحرير بحي عين شمس بالقاهرة.

وأوضح أشرف أن منطقة منشية التحرير بعين شمس تحديدا أما كلية الهندسة تعانى من انتشار الكلاب الضالة ليلاً، مشيرًا إلى إيذائها العديد من الأطفال ما يثير الفزع فى قلوب المارة.

وطالب أشرف المسئولين بسرعة التدخل من أجل المشكلة.

ويقدم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.
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