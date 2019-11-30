أهالي منشية التحرير بـ عين شمس يستغيثون من الكلاب الضالة

بعث أشرف خالد، أحد قراء "صدى البلد"، رسالة عبر خدمة الشكاوى الخاصة بالموقع يشكو فيها من انتشار الكلاب الضالة بمنطقة منشية التحرير بحي عين شمس بالقاهرة.





وأوضح أشرف أن منطقة منشية التحرير بعين شمس تحديدا أما كلية الهندسة تعانى من انتشار الكلاب الضالة ليلاً، مشيرًا إلى إيذائها العديد من الأطفال ما يثير الفزع فى قلوب المارة.





وطالب أشرف المسئولين بسرعة التدخل من أجل المشكلة.



