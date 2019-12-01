ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

اليوم.. بدء تطبيق ضريبة 50 % على المشروبات المحلاة بدول الخليج

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 09:37 ص
المشروبات المحلّاة
المشروبات المحلّاة
Advertisements
محمود نوفل
يبدأ اليوم الأحد الهيئة العامة للزكاة والدخل تطبيق ضريبة 50% من سعر بيع التجزئة للمستهلك النهائي للسلع الانتقائية على المشروبات المحلّاة ذات الضرر على الصحة.

يأتي التطبيق، بحسب قرار الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون الخليجي، حيث شملت سابقًا المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة، والتي ستكون الضريبة عليها بالنسبة نفسها.

وقامت بعض مراكز التسوق بوضع لوحات إعلانية، تتضمن تعديل سعر المشروبات المحلاة مع بدء تطبيق الضريبة الانتقائية على هذه النوعية من المشروبات.

وبيًنت الهيئة أن المشروبات المحلّاة هي أي مُنتج مُضاف إليه أي مصدر من مصادر السكر أو مُحلّيات أخرى، يتم إنتاجه بغرض التناول كمشروب، سواء كان جاهزًا للشرب،أو سوائل مركزة، أو مساحيق، أو عبارة عن جلّ، أو مستخلصات، أو أي صورةٍ يمكن تحويلها إلى مشروب.

وكشفت أن التقارير الصحية أشارت إلى النتائج السلبية لاستهلاك الفرد للمشروب المحلّى، مؤكدةً أنها ستعرّض المستهلك لعددٍ من الأمراض كالسكّري والسمنة المفرطة.

وناشدت المستهلك قائلة :يمكن للمستهلك استبدال المشروبات المحلّاة بالفواكه والعصائر الطبيعية الغنية بالفيتامينات المفيدة للجسم.

وألمحت الهيئة العامة للزكاة والدخل إلي أن ضريبة السلع الانتقائية لن تطبق على المشروبات المحلّاة التي تحتوي على الحليب ومشتقّاته بنسبة 75% فأكثر، بالإضافة إلى المشروبات التي تحتوي على سكر غير مضاف بطبيعتها مثل عصائر الفاكهة الطبيعية والمشروبات ذات الأغراض الطبية الخاصة.

يُذكر أن الهيئة العامة للزكاة والدخل خصصت رحلة تعليمية على موقعها الإلكتروني GAZT.GO.SA لتبسيط مفهوم ضريبة السلع الانتقائية ولتبسيط مفهوم المشروبات المحلّاة من خلال رسومات توضيحية، كما تستقبل جميع الاستفسارات حول ضريبة السلع الانتقائية عبر مركز الاتصال الموحد على الرقم (19993)، أو على حسابات الهيئة في مواقع التواصل الاجتماعي @GAZT_KSA أو البريد الإلكتروني:

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بأمر الهيئة العامة للزكاة والدخل.. منع بيع وتداول علب السجائر بالسعودية لهذا السبب

"الزكاة والدخل" السعودية توضح حقيقة فرض رسوم على حسابات الأفراد البنكية

على المشروبات السكرية.. تطبيق ضريبة السلع الانتقائية بالسعودية

السعودية تطبق الضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة باستثناء نوعين

ترشيحاتنا

بعد هزيمة الزمالك أمام مازيمبي.. طارق حامد يدعم ميتشو

التعليم : نماذج استرشادية لتدريب طلاب أولى ثانوي على الامتحانات .. قريبا

7 يظلهم الله يوم القيامة.. و3 يحبهم ويضحك لهم.. تعرف على أصحاب الجزاء العظيم

الإعلاميون على السوشيال ميديا .. رامي رضوان يتحدث عن الخسارة .. تصرف غريب من رضوى الشربيني .. ودعاء فارق : إحساس محمد رمضان حلو

بعدما أهدرت القبائل دمه.. المتظاهرون يضرمون النار في منزل فريق بالجيش العراقي

مجلة نيوزويك الأمريكية تطرد صحفياً بسبب ترامب

AdvertisementS

أخبار الرياضة.. الغندور يكذب أمير مرتضى.. شوبير يفتح النار على لاعبي الزمالك.. والجهاز الفني الجديد للأبيض

تريند الفن | هجوم ناري من عفاف شعيب على حلا شيحة: خلعت الحجاب ومعه الثياب.. وتطورات الحالة الصحية لـ نيللي كريم ومحمد فؤاد وشعبان عبدالرحيم

اتصوري في غرفة نومك المبهدلة.. تريند جديد يجمع النساء على انستجرام

أذكار الصباح .. 9 أدعية داوم عليها النبي وأوصى بها

عنده أوف على طول.. عمرو أديب يسخر من خسارة الزمالك بثلاثية أمام مازيمبي

جريئة ومثيرة للجدل.. 30 صورة تكشف عن إطلالات وفساتين رانيا يوسف في عيد ميلادها | شاهد

أبشع واقعة عنف.. الحكم على 4 أطفال في ارتكاب فعل شنيع ضد خروف.. صور

أول قرار من السعودية بعد تولي رئاسة مجموعة العشرين

الداخلية: إغلاق طريق السويس الصحراوي بسبب الشبورة

المفروض تستخبوا.. شوبير يفتح النار على لاعبي الزمالك بسبب دعم ميتشو

بعد مصرع شخص صدمته سيارة طائشة .. المالك الأصلى: أنا بعتها من ٣ شهور ومش أنا اللي خبطته

من الفجل للأدوات الصحية.. حكاية شارع الفجالة وعلاقته بـ الطبالة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طرح سيارة MG6 الجديدة 2020 في مصر.. التفاصيل والأسعار

جريئة ومثيرة للجدل.. 30 صورة تكشف عن إطلالات وفساتين رانيا يوسف في عيد ميلادها | شاهد

الحلم العربي.. الجسمي يروي كواليس أوبريت أطفال العالم: مصر فاتحة أبوابها