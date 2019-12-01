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أخبار البلد

بتكلفة 86.2 مليون جنيه.. إنشاء محطة محولات البساتين 3

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 11:24 ص
صدى البلد
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وفاء نور الدين
وقعت المهندسة صباح مشالي، رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، اليوم الأحد، عقد مع الاتحاد المكون من جيزة سيستم (مصر ) وتايكاى الصينية Consortium Giza System (Egypt) _ TAIKAI (China)، وذلك لإنشاء محطة محولات البساتين (3) بمنطقة كهرباء القاهرة. 

وأوضحت مشالي، في بيان، أنه تم توقيع العقد لإنشاء محطة محولات البساتين (3) جهد 11/66 ك.ف سعة 2× 40 م.ف.أ من النوع المعزول بالغاز (GIS).

وأضافت أن حجم الأعمال المطلوب يتضمن إنشاء (10) خلية جهد 66 ك.ف ، و(2) موزع جهد 11 ك.ف بالإضافة إلى مهمات الوقاية والاتصالات والأعمال المدنية للمحطة.

كما أضافت أن التكلفة الإجمالية للعقد تبلغ حوالي 86,2 مليون جنيه مصري يتم تمويلها من المصادر الذاتية للشركة المصرية لنقل الكهرباء ، وبمدة تنفيذ تصل إلى حوالى (12) شهراً من تاريخ توقيع العقد واستلام الموقع خال من الموانع.
بتكلفة 86.2 مليون جنيه.. إنشاء محطة محولات البساتين 3
بتكلفة 86.2 مليون جنيه.. إنشاء محطة محولات البساتين 3
بتكلفة 86.2 مليون جنيه.. إنشاء محطة محولات البساتين 3
بتكلفة 86.2 مليون جنيه.. إنشاء محطة محولات البساتين 3
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