بتكلفة 86.2 مليون جنيه.. إنشاء محطة محولات البساتين 3

وقعت المهندسة صباح مشالي، رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، اليوم الأحد، عقد مع الاتحاد المكون من جيزة سيستم (مصر ) وتايكاى الصينية Consortium Giza System (Egypt) _ TAIKAI (China)، وذلك لإنشاء محطة محولات البساتين (3) بمنطقة كهرباء القاهرة.





وأوضحت مشالي، في بيان، أنه تم توقيع العقد لإنشاء محطة محولات البساتين (3) جهد 11/66 ك.ف سعة 2× 40 م.ف.أ من النوع المعزول بالغاز (GIS).





وأضافت أن حجم الأعمال المطلوب يتضمن إنشاء (10) خلية جهد 66 ك.ف ، و(2) موزع جهد 11 ك.ف بالإضافة إلى مهمات الوقاية والاتصالات والأعمال المدنية للمحطة.



