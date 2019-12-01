اتحاد الصناعات: إنشاء شركة في تنزانيا لزيادة الصادرات المصرية

عقد وزير التجارة والصناعة التنزانى انوسينت باشونجوا اجتماعا مع وفد لجنة التعاون الأفريقى باتحاد الصناعات المصرية برئاسة الدكتور شريف الجبلى، وذلك على هامش مؤتمر الاستثمار فى أفريقيا 2019.



وتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من المشاريع الصناعية والتى عرضها وزير التجارة التنزانى على الجانب المصرى وأهمها إقامة مصنع لتصنيع وتعبئة الكاجو الذى يعتبر أولوية للحكومة التنزانية كما استفسر الوزير عن مدى التقدم الذى حدث فى مشروع إنشاء مصنع للأسمدة فى تنزانيا .



وأشار الوزير أيضًا إلى اهتمام تنزانيا لإقامة مشاريع للطاقة الشمسية وأيضًا اهتمامها بتشجيع المستثمرون المصريون فى مجال صناعة الجلود على أهمية دراسة إقامة مشروع لتصنيع الجلود بتنزانيا.



من جانبه أكد الدكتور شريف الجبلى أن مجموعة من المصنعين المصريين يقومون حاليًا بإنشاء شركة فى تنزانيا تهدف لزيادة الصادرات الصناعية المصرية وكذلك الاستثمار فى تنزانيا.



وفى نهاية الاجتماع دعا الوزير التنزانى الجانب المصرى للقيام بزيارة تنزانيا فى الفترة ما بين 10 ، 20 ديسمبر 2019 للتباحث فى تفاصيل انشاء مصنع الكاجو وكذلك زيارة المواقع المقترحة لإقامة هذا المشروع وقد وعد الدكتور شريف الجبلى بأن يقوم وفد من لجنة التعاون الأفريقى باتحاد الصناعات المصرية للقيام بهذه الزيارة.



حضر الاجتماع من الجانب المصرى خالد أبو بكر عضو غرفه صناعة البترول والتعدين والرئيس التنفيذي شركة طاقة العربية وقد حضر من الجانب التنزاني مساعد وزير التجارة والصناعة والقائم بالأعمال بسفارة تنزانيا بالقاهرة.

