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رياضة

القمة والسوبر الأفريقي تثيران أزمة بين اتحاد الكرة ونادي الزمالك

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 12:53 م
مباراة الأهلي والزمالك
مباراة الأهلي والزمالك
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يسرى غازى
حدد اتحاد كرة القدم موعدا لمباراة الأهلي والزمالك المؤجلة بينهما من الجولة الرابعة من منافسات الدوري الممتاز لموسم 2019/2020 وأعلن بشكل رسمي إقامة مباراة الأهلى والزمالك فى 19 فبراير المقبل باستاد القاهرة.

وعلم صدى البلد من مصادر مطلعة داخل اتحاد الكرة أن لجنة المسابقات برئاسة حسام الزناتي لم تراع انشغال نادي الزمالك بخوض مباراة السوبر الإفريقي يوم 14 فبراير المقبل فى قطر أمام نظيره الترجي التونسي.

ولفت إلى أن نادى الزمالك رغم أنه أعلن عدم خوض لقاء السوبر الأفريقي إلا أنه حال تغيير الموقف وسفره إلى قطر لمواجهة الترجي التونسي سوف يكون من الصعب عليه خوض مباراة القمة أمام الأهلي بعد العودة من الدوحة والمشاركة فى مباراتين من العيار الثقيل خلال 96 ساعة.

وأشار إلى أنه من المتوقع فى حال تراجع الزمالك عن عدم خوض لقاء السوبر الإفريقي رفض القلعة البيضاء موعد القمة أمام الأهلي الجديد على أن يطالب بتأجيله مجددا فى وقت مناسب.

يذكر أن اتحاد الكرة أعلن تأجيل مباراة القمة التى كان من المقرر إقامتها فى الأسبوع الرابع من الدوري نظرا لظروف أمنية، ولكنه حدد موعدها الجديد لتقام فى 19 فبراير المقبل.
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