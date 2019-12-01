رغم المخاوف الأمنية .. الجيش البريطاني يبدأ في استخدام تطبيق تيك توك

بدأ الجيش البريطاني في استخدام التطبيق الصيني لمشاركة مقاطع الفيديو، تيك توك، وذلك لتجنيد الشباب رغم المخاوف الأمنية التي يثيرها هذا التطبيق خاصة تلك المتعلقة بتسريب البيانات والتجسس.



وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن الجيش البريطاني يستخدم التطبيق لنشر مقاطع فيديو توثق تدريبات الجنود والمناورات العسكرية، وذلك لتشجيع الشباب على الالتحاق بالجيش.



يأتي ذلك بعد أسبوع من إعلان الجيش الأمريكي إجراء تحقيق حول ما إذا كان تطبيق الفيديو يشكل تهديدًا للأمن القومي في البلاد، في خطوة قد تنتهي بمنع الجنود من استخدام المنصة، أثناء مزاولة عملهم.



وجرى الإعلان عن فتح هذا التحقيق، بناء على طلب من زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأمريكي، شاك شامر، وعضو مجلس الشيوخ عن الحزب الجمهوري، توم كوتون.



بدوره، أكد وزير الجيش الأمريكي ريان مكارثي، أن التحقيق سيجري تقييما بشأن العلاقة المحتملة بين تطبيق "تيك توك" والحكومة الصينية، لا سيما في الجانب المتعلق بتقاسم البيانات.