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رياضة

عماد النحاس: الأهلي تعرض لظلم أمام النجم الساحلي.. وبيراميدز والزمالك عائق أمام الأحمر

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 04:41 ص
جانب من لقاء الاهلي
جانب من لقاء الاهلي والنجم الساحلي
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حسن العمدة
علق عماد النحاس المدير الفني لنادي المقاولون العرب على أداء النادي الأهلي أمام النجم الساحلي ومستوى التحكيم فى تلك المباراة .

وقال عماد النحاس، فى تصريحات تلفزيونية إن مواجهة الأهلي أمام النجم الساحلي بدوري أبطال أفريقيا كانت صعبة للغاية، والحكم لم يكن على المستوى المطلوب.

وأضاف عماد النحاس، أن رغم خسارة الأهلي في مباراته الأولى بدور المجموعات، لكن لا تزال حظوظه قائمة في التأهل، والمشوار لا يزال طويل.

وأوضح عماد النحاس، أن الأهلي سيواجه أيضا منافسة قوية في الدوري المصري، في ظل بحث كل من الزمالك وبيراميدز عن التواجد في المقدمة.

واختتم عماد النحاس، أن الأهلي والزمالك لديهما إصرار كامل من أجل استكمال المنافسة حتى النهاية كما حدث في الموسم الماضي.

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