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رياضة

كمال عبد الواحد: رمضان بيكهام كانت تحركاته مثل بكنباور في بطولة إفريقيا

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 02:53 ص
حمد رمضان بيكهام
حمد رمضان بيكهام
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حسن العمدة
أكد كمال عبد الواحد، مخطط أحمال منتخب مصر الأولمبي، أن أحمد رمضان بيكهام كانت تحركاته مثل بيكنباور خلال بطولة أفريقيا.

وأكمل كمال عبد الواحد، خلال حواره ببرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة "صدى البلد": "حضور الجماهير طمع المنتخب في حصد بطولة إفريقيا ، كان هدفنا التأهل لأولمبياد طوكيو فقط".

وأوضح كمال عبد الواحد: "المنتخب الأولمبي استفاد من فترة توقف الدوري في التحضير، كما أن الحضور الجماهيري الكبير يتسبب في ضغط على اللاعبين".
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