إنجي المقدم تكشف لـ صدى البلد كواليس مسلسل حواديت الشانزليزيه

عبّرت الفنانة إنجي المقدم عن سعادتها بنجاح مسلسلها الجديد "حواديت الشانزليزيه"، والذي حقق نجاح كبير ولاقى إعجاب الجمهور، لمناقشته عدة قضايا بشكل مختلف.



وقالت إنجي المقدم، في تصريح لـ "صدى البلد": "هذه ليست المرة الأولى التي أقدم بها عمل فني في عصر مختلف، فقد قدمت مسلسل "ليالي أوجيني" من قبل، ولكن الشخصيتين مختلفتين تمامًا، وسعيدة برد الفعل جدًا وكنت متحمسة ومتحيزة لشخصية عايدة، وشعرت إنها لاقت استحسانًا من قبل الجمهور، والمسلسل كله استطاع أن يحقق رد فعل جيد جدًا".



أما عن استعدادها للشخصية، كي تظهر بشكل مختلف عن "ليالي أوجيني" قالت:" الفرق واضح من الورق، الفكرة كلها تكمن في المذاكرة الجيدة، والاستعداد للشخصية بشكل جيد، بجانب فهمي لها والتمكن من مسك مفاتيحها وتفاصيلها، وكنت سعيدة جدًا أثناء مذاكرتي لشخصية عايدة، خاصة وإنها تحمل العديد من التفاصيل والتناقضات".



"حواديت الشانزليزيه" بطولة كل من إياد نصار، وإنجي المقدم، وداليا مصطفى، ومي سليم، وإدوارد، والمسلسل من تأليف أيمن سليم ونهى سعيد، وإخراج مرقس عادل.