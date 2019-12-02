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فن

بعد شائعات عملية تجميل الفك.. هل خضع تامر حسني لعملية تجميل أذنيه؟

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 06:02 ص
تامر حسني
تامر حسني
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انتشرت منذ فترة طويلة عدة شائعات تفيد خضوع تامر حسني لعملية في الفك، كي يتمكن من إبراز طابع الحسن لديه، وقد لاقى تامر حينها هجوم كبير جدًا من قبل الجمهور، بينما نفى البعض الأخر، مشيرين إلى أن هذا التغير بسبب حلاقة الذقن، ولم يتمكن أحد من معرفة الحقيقة.

ولكن الغريب في الأمر، إنه بمراجعة صور تامر القديمة، ومقارنتها بصورة الحديثة، نجد أن هنالك تغيرا واضحا في شكل أذنيه، فهل قام تامر بإجراء عملية تجميلية في أذنيه؟

وعلى جانب آخر تم ترشيح تامر حسني، لـ جائزة "جينيس ريكورد" العالمية، بعد حصوله على لقب أفضل فنان مؤثر فى العالم، ومن المقرر إقامتها يوم 6 ديسمبر المقبل فى مدينة أبو ظبى.

يذكر أن آخر البومات تامر حسني الفنية، هو البوم "عيش بشوقك"، والذي حقق نجاح كبير جدًا فور طرحه في الأسواق، وتضمن العديد من الأغاني المتنوعة والمختلفة.
بعد شائعات عملية تجميل الفك.. هل خضع تامر حسني لعملية تجميل أذنيه؟
بعد شائعات عملية تجميل الفك.. هل خضع تامر حسني لعملية تجميل أذنيه؟
بعد شائعات عملية تجميل الفك.. هل خضع تامر حسني لعملية تجميل أذنيه؟
بعد شائعات عملية تجميل الفك.. هل خضع تامر حسني لعملية تجميل أذنيه؟
بعد شائعات عملية تجميل الفك.. هل خضع تامر حسني لعملية تجميل أذنيه؟
بعد شائعات عملية تجميل الفك.. هل خضع تامر حسني لعملية تجميل أذنيه؟
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