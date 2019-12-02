بعد تربعه على عرش إيرادات السينما .. ماذا قالت شيرين رضا عن الفيل الأزرق 2

حقق الجزء الثاني من فيلم "الفيل الأزرق"، نجاحا باهرا إذ سجل أعلى إيرادات في تاريخ السينما المصرية.



وتحدثت الفنانة شيرين رضا، لـ صدى البلد عن نجاح الفيلم قائلة :" سعيدة جدا بنجاح الفيل الأزرق 2 ، كنت متأكدة من النجاح الباهر ده".



وتابعت :" الفيلم قصته جميلة ومشوقة جدًا، الكاتب أحمد مراد يعلم كيف يروي القصة بشكل جيد جدًا، والمخرج مروان حامد يعلم كيف يصورها".



وأضافت أن الجمهور أشاد بالجزء الأول وكانوا يريدون أن يعرفوا تكملة القصة لذلك تم تصوير الجزء الثاني ، وحقق إيرادات لم يتوقعها أحد.



"الفيل الأزرق 2"، بطولة كريم عبدالعزيز، وهند صبري، وشيرين رضا، ونيللي كريم، وخالد الصاوي، وإياد نصار، بجانب عدد آخر من النجوم.