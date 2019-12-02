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رياضة

النقاز يفسخ عقده مع الزمالك.. ثلاثية مازيمبي تشعل أزمة طارق حامد وساسي

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 05:00 ص
طارق حامد وفرجاني
طارق حامد وفرجاني ساسي
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ريهام بكير
سيطرت حالة من الغضب على بعض لاعبي الزمالك، عقب تصريحات مرتضى منصور، رئيس القلعة البيضاء ضدهم ، بعد الهزيمة من مازيمبي في مستهل مشوار الفريق في دور المجموعات، لدوري أبطال إفريقيا، بثلاثية نظيفة.

الثلاثية ، فجرت أزمات عديدة ، ومنها اتخاذ بعض اللاعبين إجراءات فسخ تعاقدهم مع الزمالك بسبب مستحقاتهم المتأخرة، ومنهم التونسي حمدي النقاز، الذي أعلن منذ قليل فسخ تعاقده مع النادي وشكواه للفيفا بسبب عدم حصول على راتبه لمدة 4 شهور.

الأمر يتأزم بسبب مستحقات اللاعبين، في حين أعلن رئيس النادي أن جميع اللاعبين حصلوا على مستحقاتهم، متهما بعض اللاعبين بالتخاذل وادعاء الإصابة .

هناك حالة من الاستياء بين صفوف اللاعبين ، ويرغب البعض في الرحيل، وفي مقدمتهم طارق حامد بعد أن صرح رئيس النادي أنه يريد الحصول على 20 مليون جنيه ، موجها له رسالة ، "هاتلي عرض بـ60 مليون وامشي" ، وهو ما يجدد مفاوضات أهلي جدة الذي يرغب في التعاقد مع حامد ومحمود علاء مدافع الفريق.

ويتردد بعض الأنباء عن اتخاذ التونسي فرجاني ساسي نفس خطوات مواطنه النقاز، بشكوى الزمالك للفيفا والكاف، بسبب عدم الحصول على مستحقاته المتأخرة.
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