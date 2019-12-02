حمدي النقاز يرهن استمراره مع الزمالك بشرط .. اعرف التفاصيل

أعلن حمدي النقاز الظهير الأيمن لنادي الزمالك ، فسخ تعاقده مع النادي ، لعدم حصوله على مستحقاته لمدة 4 أشهر ، متخذا اجراء شكوى القلعة البيضاء للفيفا.
وأكد النقاز في تصريح نشره عبر موقع انستجرام قائلا :"تم فسخ العقد مع نادي الزمالك من طرف واحد لعدم دفع مستحقاتي المالية وليس لشهر أو اثنين وأشكر الجماهير الكبيرة لمساندتها وحظ موفق لأصحابي وإخواتي".
ويرهن اللاعب عودته للزمالك وسحب الشكوى ، بحل أزمة مستحقاته التي سبق وطالب من الإدارة بحلها من قبل.
وكان المحامي الخاص بالنقاز تقدم بشكوى رسمية للاتحاد الأفريقي لفسخ عقد اللاعب من طرف واحد بسبب تأخر سداد مستحقاته.
وأكد النقاز في تصريح نشره عبر موقع انستجرام قائلا :"تم فسخ العقد مع نادي الزمالك من طرف واحد لعدم دفع مستحقاتي المالية وليس لشهر أو اثنين وأشكر الجماهير الكبيرة لمساندتها وحظ موفق لأصحابي وإخواتي".
ويرهن اللاعب عودته للزمالك وسحب الشكوى ، بحل أزمة مستحقاته التي سبق وطالب من الإدارة بحلها من قبل.
وكان المحامي الخاص بالنقاز تقدم بشكوى رسمية للاتحاد الأفريقي لفسخ عقد اللاعب من طرف واحد بسبب تأخر سداد مستحقاته.