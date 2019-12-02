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رياضة

حمدي النقاز يرهن استمراره مع الزمالك بشرط .. اعرف التفاصيل

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 05:07 ص
حمدي النقاز
حمدي النقاز
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ريهام بكير
أعلن حمدي النقاز الظهير الأيمن لنادي الزمالك ، فسخ تعاقده مع النادي ، لعدم حصوله على مستحقاته لمدة 4 أشهر ، متخذا اجراء شكوى القلعة البيضاء للفيفا.

وأكد النقاز في تصريح نشره عبر موقع انستجرام قائلا :"تم فسخ العقد مع نادي الزمالك من طرف واحد لعدم دفع مستحقاتي المالية وليس لشهر أو اثنين وأشكر الجماهير الكبيرة لمساندتها وحظ موفق لأصحابي وإخواتي".

ويرهن اللاعب عودته للزمالك وسحب الشكوى ، بحل أزمة مستحقاته التي سبق وطالب من الإدارة بحلها من قبل.

وكان المحامي الخاص بالنقاز تقدم بشكوى رسمية للاتحاد الأفريقي لفسخ عقد اللاعب من طرف واحد بسبب تأخر سداد مستحقاته.
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