حمدي النقاز يرهن استمراره مع الزمالك بشرط .. اعرف التفاصيل

أعلن حمدي النقاز الظهير الأيمن لنادي الزمالك ، فسخ تعاقده مع النادي ، لعدم حصوله على مستحقاته لمدة 4 أشهر ، متخذا اجراء شكوى القلعة البيضاء للفيفا.



وأكد النقاز في تصريح نشره عبر موقع انستجرام قائلا :"تم فسخ العقد مع نادي الزمالك من طرف واحد لعدم دفع مستحقاتي المالية وليس لشهر أو اثنين وأشكر الجماهير الكبيرة لمساندتها وحظ موفق لأصحابي وإخواتي".



ويرهن اللاعب عودته للزمالك وسحب الشكوى ، بحل أزمة مستحقاته التي سبق وطالب من الإدارة بحلها من قبل.



وكان المحامي الخاص بالنقاز تقدم بشكوى رسمية للاتحاد الأفريقي لفسخ عقد اللاعب من طرف واحد بسبب تأخر سداد مستحقاته.