مفاجأة مثيرة من تركي آل شيخ للقحطاني في مباراة اعتزاله

فاجأ المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، الجماهير الحاضرة في ملعب جامعة الملك سعود في الرياض لحضور حفل اعتزال ياسر القحطاني باتصال هاتفي، أذيع في المدرجات بمكبرات صوت.



وأثنى آل شيخ في الاتصال الهاتفي على ياسر القحطاني وما قدمه للكرة السعودية في اليوم الأخير من وداعه لكرة القدم.



ووفقا لجريدة الرياضة السعودية ، قال تركي آل الشيخ: "أحب أن أمسي عليكم جميعًا، كنت أتمنى حضوري معكم في هذه الليلة التي يكرم فيها الأسطورة ياسر القحطاني، ولكن ظروف سفري حالت دون ذلك، وفي الوقت نفسه شخصيًا لا أحب لحظات الوداع".



وكشف تركي آل الشيخ علاقته الأزلية بقائد المنتخب السعودي ونادي الهلال وقال: "علاقتي مع ياسر القحطاني منذ أعوام، وأنا أعلن سرًا سأكشفه للمرة الأولى وهو ممتد منذ 20 عامًا، وهو أن علاقتي مع ياسر القحطاني منذ أيام المنطقة الشرقية".



وتابع المستشار تركي آل الشيخ قائلًا: "ياسر سيستمر أسطورة، نعم ترك الملاعب، ولكن ياسر سيستمر بعد الملاعب، ياسر ناجح ليس في كرة القدم فقط، بل تاجر ناجح، وإعلامي ناجح، وشاعر ناجح، ولولا الخشية من زعل والد ياسر لتحدثت أكثر وأكثر".