فقدان الشهية والشعور بالغثيان.. 8 أعراض لـ الفشل الكلوي

الفشل الكلوى من الأمراض الأكثر شيوعا بين الأشخاص وقد يصاب البعض بالفشل الكلوي نتيجة عدة أسباب من ضمنها الإكثار من التدخين وشرب الكحول و تناول الأطعمة الغنية بالدهون التي تسبب السمنة المفرطة، أسباب تعود لتضخم الغدد وخاصة غدة البروستاتا، وتكون أحيانا نتيجة وجود حصى كبيرة ومتوسطة الحجم أو صغيرة في الكلى.



وفى هذا السياق كشف الدكتور محسن النادى، أستشارى الطب البديل، عن بعض الأعراض التى تؤكد الإصابة بمرض الفشل الكلوى، و تتمثل في ...



-الانقباض في العضل

-الشعور بالغثيان والتقيؤ

-الشعور بالحكة فى بعض الحالات

-فقدان الشهية

-الشعور بالضعف والتعب العام

-تراجع حدة وقوة التفكير

-تدني في كمية البول

- الشعور بـ الأرق





