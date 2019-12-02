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أخبار العالم

طالبه بالرحيل فورا.. تعرف على سبب خلاف حمد بن خليفة ووزير خارجية قطر

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 08:39 ص
حمد بن خليفة آل ثاني
حمد بن خليفة آل ثاني
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القسم الخارجي
تسبب فشل وزير الخارجية القطرى محمد بن عبدالرحمن، في حل أزمة الدوحة الخارجية، وعدم خروجه بنتيجة من زيارته التي أجراها لعدد من الدول خلال الفترة الماضية، إلى تصاعد أزمة وخلاف مع الأمير السابق حمد بن خليفة آل ثاني.

وذكر موقع قطريليكس، التابع للمعارضة القطرية، إن حمد بن خليفة والد تميم، تحدث مع وزير الخارجية القطرى بانفعال شديد وطالبه بضرورة الاستقالة من منصبه وإيجاد بديل يستطيع أن يحقق إنجازًا في الملفات الخارجية التي أصبحت معقدة بعد المقاطعة العربية لقطر.

وكانت دول الرباعي العربي الداعية لمكافحة الإرهاب وضعت 13 شرطًا لإنهاء مقاطعة الدوحة وبحث عودة العلاقات معها، كان من أبرزها إنهاء العلاقات بين الدوحة وطهران، وإغلاق قناة الجزيرة والتوقف عن دعم الإرهاب وتمويل الجماعات المتطرفة.

وتسبب دعم قطر للإرهاب، إلى قطع السعودية والإمارات والبحرين ومصر، لعلاقاتها الدبلوماسية مع الدوحة في 2017.
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