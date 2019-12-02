فيديوجراف| حقيقة وفاة المطرب محمد فؤاد

تعرض الفنان محمد فؤاد، إلى أزمة صحية، وتم نقله إلى المستشفى لإجراء الفحوصات اللازمة والتي أوضحت تعرضه لارتفاع ضغط الدم.



ويعتبر ضغط الدم المرتفع أحد الأمراض المزمنة التي يتجاهلها الكثير والتي تؤدي إلى الإصابة بأمراض خطيرة ولها العديد من الأعراض التي يجب الانتباه لها.



ونستعرض المزيد من التفاصيل عن الحالة الصحية للمطرب محمد فؤاد من خلال الفيديوجراف التالي ...