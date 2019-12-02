انفجار عبوة ناسفة في سوريا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية إصابة ثلاثة جنود روس بجروح طفيفة، في انفجار عبوة ناسفة يدوية الصنع في طريق سيارة مدرعة خلال استطلاع طريق الدورية الروسية-التركية المشتركة.



وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "في الثاني من شهر ديسمبر، وأثناء استطلاع طريق الدورية الروسية-التركية المشتركة، في إحدى قرى عين العرب بمحافظة حلب، انفجرت عبوة ناسفة يدوية الصنع على طريق سيارة مدرعة تابعة للشرطة العسكرية الروسية".



وأضاف البيان: "وقد أصيب ثلاثة جنود روس كانوا على متن المدرعة بجروح طفيفة وكدمات، ولا يوجد ما يهدد حياتهم".



وأشارت الوزارة إلى أن المدرعة تضررت أيضا.