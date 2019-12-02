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أخبار العالم

انفجار عبوة ناسفة في سوريا

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 02:38 م
انفجار عبوة ناسفة
انفجار عبوة ناسفة في سوريا
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وكالات
أعلنت وزارة الدفاع الروسية إصابة ثلاثة جنود روس بجروح طفيفة، في انفجار عبوة ناسفة يدوية الصنع في طريق سيارة مدرعة خلال استطلاع طريق الدورية الروسية-التركية المشتركة.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "في الثاني من شهر ديسمبر، وأثناء استطلاع طريق الدورية الروسية-التركية المشتركة، في إحدى قرى عين العرب بمحافظة حلب، انفجرت عبوة ناسفة يدوية الصنع على طريق سيارة مدرعة تابعة للشرطة العسكرية الروسية".

وأضاف البيان: "وقد أصيب ثلاثة جنود روس كانوا على متن المدرعة بجروح طفيفة وكدمات، ولا يوجد ما يهدد حياتهم".

وأشارت الوزارة إلى أن المدرعة تضررت أيضا.
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