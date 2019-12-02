5 ميزات جديدة لا تعرفها فى واتساب

يستعد تطبيق المراسلات الفورية الأشهر عالميًا واتساب لطرح 5 ميزات جديدة فى التحديث القادم لكل مستخدميه، والذى يجعل WhatsApp يستحوذ على عدد مستخدمين أكثر بحلول الربع الأول من العام القادم، بعدما ظهر المنافسون له بعدة ميزات جذبت لهم الكثيرين.



وطورت منصة واتساب من بعض الميزات المقتبسة من سناب شات مثل الرسائل التى تحذف نفسها ذاتيًا، بالإضافة لوضع الـ Dark Mode الذى سبقها إليه فيسبوك.



- وضع الـ Dark Mode

لعل هذه الميزة هى الأكثر انتظارًا لعشاق واتساب حيث ستضفى اللون الأسود الفخم على التطبيق مثل العديد من المنصات التى أضافت تلك الميزة لاحقًا، وبحسب مصادر من داخل الشركة انتهى المطورون من اللمسات النهائية للتحديث ومن المفترض طرحه قريبًا.



- الرسائل التى تحذف نفسها ذاتيًا

مقتبسة تلك الميزة من منصة سناب شات الشهيرة، والتى ستتيح لمستخدمى واتساب حذف الرسائل ذاتيًا بعد وقت محدد من إرسالها، بعد تحديد مدة معينة للحذف بعد مرورها.



- استخدام حساب واحد على أكثر من جهاز

سيكون متاح قريبًا فتح حساب الواتساب على أكثر من جهاز مثل فيسبوك، يمكنك فتحه على الكومبيوتر الخاص بك وهاتفك الذكى وحتى الآيباد فى وقت واحد، مع نفس خيارات فيسبوك.



- إضافة أصدقائك عن طريق الـ QR Code

يتم الآن اختبارها على النسخة التجريبية من التحديث، عن طريق إضافة أصدقائك على واتساب من خلال إرسال كود QR Code، يتم إضافتهم فورًا لقائمتك، وهى ميزة متبعة من قبل فى الدخول على المجموعات الخاصة عبر واتساب.



- إخفاء تحديث الحالة للأشخاص الغير مرغوب فيهم

بالرغم من أنها متاحة الآن ولكن عليك أن تختار كل شخص بمفرده لإخفاء حالته، إلا أنه سيمكنك واتساب لاحقًا من الضغط على خيار وضع فيها كل الأشخاص الغير مرغوب فيهم.